De la începutul anului, peste o jumătate de milion de persoane - membri ai personalului medical, în principal - au fost vaccinaţi cu acest vaccin dezvoltat în Brazilia de către Institutul public Butantan şi omologat în noiembrie de către autorităţile sanitare.

Febra dengue, transmisă la om de către ţânţarul tigru, poate provoca o febră puternică, dureri de cap, dureri musculare, stări de rău şi erupţii cutanate. În cazuri rare, poate fi mortală.

Mii de reacţii adverse raportate după vaccinare

În total, 3.703 dintre cele 501.044 de persoane vaccinate începând din ianuarie şi până la sfârşitul lui mai au prezentat simptome similare celor ale febrei dengue, reprezentând 0,7% din total, şi 42 de "reacţii mai grave", a anunţat luni Ministerul brazilian al Sănătăţii.

Trei cazuri grave au fost înregistrate - iar două au antrenat moartea unui bărbat în vârstă de 58 de ani şi a unei femei în vârstă de 48 de ani.

O femeie de 38 de ani a fost internată la terapie intensivă, dar a fost externată.

"Nu există date suficiente pentru a stabili o legătură de tip cauză-efect între vaccin şi aceste trei cazuri grave, dar este un semnal de alarmă", a declarat luni, într-o conferinţă de presă, ministrul Sănătăţii Alexandre Padilha.

"Chiar dacă cele 42 de cazuri mai grave reprezintă doar opt cazuri la 100.000 (...), am decis să întrerupem vaccinarea în mod temporar", din "precauţie", a anunţat el.

Autorităţile spun că efectele au fost neaşteptate

Ministrul a anunţat că aceste efecte nedorite erau "absolut neaşteptate", deoarece nu au fost observate în timpul testării vaccinului pe un număr de peste 16.000 de voluntari în 14 state braziliene, cu o eficienţă de 91,6% împotriva celei mai grave forme a bolii.

Singurul alt vaccin disponibil împotriva febrei dengue la scară mondială este TAK-003, la care sunt necesare două doze, la un interval de trei luni, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

Doza unică poate permite o accelerare şi o facilitare a campaniei de vaccinare în masă.

În 2024, Brazilia a înregistrat peste 6.000 de morţi din cauza febrei dengue - aproape jumătate din totalul morţilor raportate în lume -, însă situaţia s-a îmbunătăţit mult în 2025.