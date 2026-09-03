Potrivit Associated Press, patru persoane au murit - două femei și doi copii, în vârstă de 4 și 16 ani - iar cel puțin 68 au fost rănite, au anunțat agenția de știri de stat IRNA și televiziunea de stat.

Imediat după atac, mass-media de stat iraniană a transmis că cinci persoane au murit.

Nu s-a oferit nicio explicație pentru această diferență de victime.

Imaginile difuzate de agenția de știri semi-oficială iraniană Fars au arătat o casă avariată, cu o gaură în acoperiș, iar în jur erau împrăștiate resturi și obiectele personale ale locuitorilor.

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Imaginile difuzate de Semiluna Roșie Iraniană au arătat clădirea avariată.

Ali Mollahi, proprietarul casei avariate, a declarat că este vorba de un „incident foarte dureros” și că este „extrem de îngrijorat și tulburat de acest lucru”.

Armata SUA a precizat că este la curent cu situația, dar că „nu vizează niciodată civilii”.

Armata SUA a lovit marți ținte din Iran, iar Teheranul a lansat rachete și drone asupra diverselor locații din regiune ca răspuns, pe fondul reaprinderii ostilităților într-un război intermitent care durează de mai bine de șase luni.

Comandamentul Central al SUA afirmă că ultimele atacuri au fost o reacție la încercările Iranului de a ataca nave comerciale și forțele americane din Orientul Mijlociu.

Reînnoirea luptelor survine după ce, luna trecută, Trump părea să se orienteze spre sancțiuni economice împotriva Iranului, deși luni a recunoscut că ar putea fi necesare noi atacuri.