Bloomberg: Europenii au transmis în privat Rusiei că sunt gata să doboare avioane. Ce au scos la iveală incursiunile

Stiri externe
25-09-2025 | 22:06
Drone
Shutterstock

Diplomaţi europeni au avertizat Kremlinul săptămâna aceastacă NATO este pregătită să reacţioneze ferm la orice nouă încălcare a spaţiului său aerian, inclusiv prin doborârea avioanelor ruseşti, au declarat oficiali citaţi de Bloomberg.

autor
Mihaela Ivăncică

Într-o întâlnire tensionată care a avut loc la Moscova, reprezentanţii Marii Britanii, Franţei şi Germaniei şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la incursiunea a trei avioane de vânătoare MiG-31 deasupra Estoniei săptămâna trecută, potrivit oficialilor, care au vorbit sub condiţia anonimatului, deoarece discuţiile au avut loc în spatele uşilor închise. În urma discuţiei, aceştia au ajuns la concluzia că încălcarea a fost o tactică deliberată ordonată de comandanţii ruşi.

În timpul discuţiilor, un diplomat rus le-a spus europenilor că incursiunile au fost o reacţie la atacurile ucrainene asupra Crimeei, au declarat oficialii. Kremlinul a declarat că aceste operaţiuni nu ar fi fost posibile fără sprijinul NATO şi, ca urmare, Rusia consideră că este deja angajată într-o confruntare care include şi ţările europene.

Partea rusă a luat notiţe detaliate în timpul discuţiei, au declarat oficialii, ceea ce a determinat echipa europeană să speculeze că reprezentanţii ruşi au primit instrucţiuni să furnizeze o relatare detaliată a poziţiei NATO către superiorii lor.

Relatările despre întâlnirea de la Moscova arată că Putin a primit un avertisment mai ferm cu privire la valul de avioane şi drone din spaţiul aerian al Europei de Est şi oferă o perspectivă asupra jocului riscant dintre cele două părţi, comentează Bloomberg.

Citește și
Erdogan, trump
Donald Trump i-a spus lui Erdogan că va ridica sancţiunile împotriva Turciei dacă nu mai cumpără petrol rusesc

Un oficial al guvernului german a confirmat că a avut loc o întâlnire şi că ambasadorii au transmis Moscovei că incursiunile trebuie să înceteze. Cancelarul Friedrich Merz a declarat joi că se coordonează cu Parisul, Londra şi Varşovia şi susţine „toate măsurile necesare”.

Oficialii ruşi au negat că avioanele lor au încălcat spaţiul aerian estonian şi au insistat că nu încearcă să testeze NATO. Aceştia au mai afirmat că un incident separat, în care drone au încălcat spaţiul aerian polonez, a fost rezultatul unei erori.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat săptămâna aceasta că zborurile militare ruseşti sunt ghidate de normele internaţionale.

Probleme practice în apărarea frontierei estice a NATO

Membrii estici ai NATO s-au confruntat în această lună cu o serie de încălcări care au pus la încercare într-un mod fără precedent hotărârea alianţei, într-un moment în care Vladimir Putin intensifică atacurile ruseşti asupra infrastructurii civile a Ucrainei, iar sprijinul SUA pentru Kiev este şovăielnic.

Preşedintele Donald Trump a îndemnat săptămâna aceasta Ucraina să recucerească toate teritoriile capturate de Rusia „cu sprijinul Uniunii Europene” şi a definit rolul SUA ca fiind cel al furnizorului de arme pe care aliaţii le-ar putea cumpăra şi trimite pe câmpul de luptă.

Dronele ruseşti au fost semnalate în România, Polonia şi, posibil, Danemarca, iar avioanele de vânătoare au fost semnalate în Estonia.

„Dacă NATO va doborî un avion rus sub pretextul unei presupuse încălcări a spaţiului său aerian, va fi război”, a declarat joi ambasadorul rus Aleksei Meşkov în cadrul unei emisiuni la postul de radio francez RTL.

Alţi lideri NATO, printre care Giorgia Meloni din Italia, au îndemnat, de asemenea, la prudenţă, avertizând aliaţii să nu muşte momeala Kremlinului, deşi premierul olandez Dick Schoof a declarat că ar sprijini doborârea unui avion.

„Ruşii ar trebui să fie conştienţi că acest lucru s-ar putea întâmpla dacă intră în spaţiul aerian al NATO”, a declarat Schoof într-un interviu acordat joi la New York.

Incursiunile au scos la iveală şi probleme mai practice legate de apărarea frontierei estice a NATO, notează Bloomberg. Autorităţile române au monitorizat o dronă rusă care a încălcat spaţiul aerian al ţării timp de 50 de minute la 13 septembrie.

Deşi a fost urmărită de două avioane de vânătoare F-16, decizia de a nu o doborî – invocând riscul căderii de resturi – a fost criticată inclusiv de fostul preşedinte al ţării, Traian Băsescu.

Consiliul Suprem de Apărare al României a aprobat abia joi regulile de angajare pentru doborârea aeronavelor. Pentru autorităţile de la Bucureşti, dilema ţine şi de lipsa fondurilor şi a echipamentelor adecvate, potrivit unor oficiali familiarizaţi cu deliberările, scrie Bloomberg.

Doborârea unei drone cu rachete ale unui avion de luptă – aşa cum s-a întâmplat în Polonia luna aceasta – este costisitoare şi ineficientă, au spus oficialii. Sistemele anti-dronă similare celor utilizate în Ucraina – precum şi instrumentele neletale, cum ar fi bruiajul şi controlul cibernetic – sunt mai necesare, au spus ei.

Fără acord naţional, primăriile taie singure posturi şi digitalizează servicii pentru a salva bugetele locale

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, NATO, drone,

Dată publicare: 25-09-2025 22:06

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Citește și...
Raport OSCE: Rusia execută arbitrar prizonieri de război ucraineni și comite posibile crime împotriva umanității
Stiri externe
Raport OSCE: Rusia execută arbitrar prizonieri de război ucraineni și comite posibile crime împotriva umanității

Rusia este responsabilă pentru "încălcări grave" ale dreptului internaţional împotriva prizonierilor de război ucraineni, aceste încălcări putând "echivala cu crime de război, iar, în unele cazuri, posibil chiar cu crime împotriva umanităţii”. 

Donald Trump i-a spus lui Erdogan că va ridica sancţiunile împotriva Turciei dacă nu mai cumpără petrol rusesc
Stiri externe
Donald Trump i-a spus lui Erdogan că va ridica sancţiunile împotriva Turciei dacă nu mai cumpără petrol rusesc

Donald Trump s-a declarat pregătit să ridice sancțiunile împotriva Turciei, dar i-a cerut lui Recep Tayyip Erdogan să nu mai cumpere petrol din Rusia, relatează AFP.

Victor Negrescu: Rusia ar cheltui 1% din PIB-ul Moldovei pentru a influenţa alegerile, inclusiv prin reţele din România
Stiri Politice
Victor Negrescu: Rusia ar cheltui 1% din PIB-ul Moldovei pentru a influenţa alegerile, inclusiv prin reţele din România

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, joi, că în Republica Moldova se vorbeşte de 1% din PIB-ul ţării, folosit de Federaţia Rusă, milioane de euro cheltuiţi pentru a influenţa alegerile.

Donald Tusk, mesaj tăios după schimbarea de ton a lui Trump faţă de Ucraina: „Mai bine adevărul decât iluzii
Stiri externe
Donald Tusk, mesaj tăios după schimbarea de ton a lui Trump faţă de Ucraina: „Mai bine adevărul decât iluzii"

Premierul polonez Donald Tusk a avertizat joi împotriva oricăror „iluzii” legate de poziția lui Donald Trump privind Ucraina, după ce președintele SUA a declarat că Kievul ar putea recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia, notează Reuters.  

Criza combustibililor din Rusia se agravează. Jumătate din benzinăriile din Crimeea ocupată au oprit vânzările de benzină
Stiri Economice
Criza combustibililor din Rusia se agravează. Jumătate din benzinăriile din Crimeea ocupată au oprit vânzările de benzină

Aproximativ 50% dintre benzinăriile din Crimeea și Sevastopol, regiunile ucrainene ocupate de Rusia, nu mai vând benzină, din cauza întreruperilor în aprovizionarea cu combustibil, a anunțat pe 24 septembrie publicația rusă pro-guvernamentală Kommersant.

Recomandări
Fără acord naţional, primăriile taie singure posturi şi digitalizează servicii pentru a salva bugetele locale
Stiri actuale
Fără acord naţional, primăriile taie singure posturi şi digitalizează servicii pentru a salva bugetele locale

În aşteptarea unui acord al Coaliţiei, unele primării din ţară au început să îşi reducă singure schema de personal şi să dea oameni afară.

Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump
Stiri Economice
Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump

Actualul nivel al nivel al anvelopei salariale este imposibil de susținut din veniturile actuale, după cum arată datele Consiliului Fiscal. Veniturile României sunt, vizibil, prea mici pentru nivelul actual al cheltuielilor cu salariile.

S-ar putea reduce perioada șomajului. Lumi diferite: Șomerii se plâng că nu găsesc de muncă, angajatorii caută oameni
Stiri Sociale
S-ar putea reduce perioada șomajului. Lumi diferite: Șomerii se plâng că nu găsesc de muncă, angajatorii caută oameni

Guvernul intenționează să reducă perioada șomajului pentru că este nevoie de mai mulți oameni în economie, iar reprezentanții mediului de afaceri confirmă că de ani de zile au mari dificultăți în a-și găsi angajați.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 Septembrie 2025

48:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Septembrie 2025

01:44:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28