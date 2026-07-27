Actualizarea vine pe fondul întrebărilor legate de lipsa de transparenţă privind costul uman al războiului, informează CNN, citat de News.ro.

Sistemul de analiză a victimelor al Departamentului Apărării, cunoscut sub acronimul DCAS, a introdus şi o nouă categorie de monitorizare - „Operaţiuni în străinătate” - pentru militarii ucişi şi răniţi „începând din 7 iulie”.

Bilanțul victimelor a crescut semnificativ

Prin cumularea noilor date ale Pentagonului cu bilanţurile actualizate ale Operaţiunii „Epic Fury”, rezultă că 18 militari au murit, iar alţi 624 au fost răniţi de la declanşarea războiului SUA împotriva Iranului, la 28 februarie. Numărul răniţilor reprezintă o creştere semnificativă faţă de precedentul nivel maxim de 482, constatat de CNN săptămâna trecută.

Critici la adresa Pentagonului pentru lipsa de transparență

Pentagonul a fost criticat săptămâna trecută de presă şi de membri ai Congresului, după ce numărul morţilor şi răniţilor a scăzut în sistemul DCAS, în timp ce atacurile iraniene continuau. Cei 12 senatori democraţi din Comisia pentru Servicii Armate a Senatului i-au trimis joi o scrisoare secretarului Apărării, Pete Hegseth, cerând explicaţii cu privire la cauzele acestor modificări.

Purtătorul de cuvânt interimar al Departamentului Apărării, Joel Valdez, a susţinut joi, într-o postare pe reţelele sociale, că scăderile s-au datorat unor „întreruperi temporare ale datelor pe site-ul DCAS”. CNN a observat săptămâna trecută erori care au determinat fluctuaţii ale bilanţurilor, în timp ce monitoriza site-ul DCAS.

Vineri, CNN a cerut Pentagonului informaţii suplimentare despre întreruperea datelor, însă până duminică după-amiază departamentul nu confirmase şi nu răspunsese solicitării.

Dincolo de data de începere, 7 iulie, noua categorie „operaţiuni în străinătate” de pe site-ul DCAS nu conţine detalii care să o diferenţieze şi nici nu precizează conflictul care a generat victimele. Pentagonul nu a răspuns imediat întrebărilor prin care i se cerea să clarifice ce acoperă această categorie. Totuşi, aceasta include o listă nominală a militarilor ucişi, printre care se află cei trei soldaţi ai armatei americane morţi în Iordania în urma unui atac iranian şi militarul ucis în nordul Irakului, weekendul trecut, în timpul detonării controlate a unei drone iraniene.

Legea prerogativelor de război, în centrul controversei

Data de 7 iulie coincide cu momentul în care preşedintele Donald Trump a susţinut, într-o notificare privind prerogativele de război transmisă Congresului la începutul acestei luni, că a început un nou conflict cu Iranul. Legea prerogativelor de război din 1973 obligă preşedintele să înceteze operaţiunile militare în termen de 60 de zile, dacă nu primeşte autorizarea Congresului pentru a le continua. Administraţia Trump a argumentat că armistiţiul din aprilie cu Iranul a oprit, la 1 mai, curgerea termenului pentru faza iniţială a conflictului.

Parlamentari din ambele partide au contestat interpretarea administraţiei cu privire la termenul prevăzut de lege.