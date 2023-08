Bilanțul incendiului de vegetație din Hawaii a ajuns la 80 de morți. Ce a dezlănțuit iadul din paradis | GALERIE FOTO

În timp ce echipele de căutare cercetează cu atenție ruinele în flăcări din Lahaina, oficialii hawaiieni încearcă să determine cum de s-a răspândit atât de rapid infernul în istoricul oraș-stațiune, scrie Reuters.

Incendiile au devenit cel mai ucigător dezastru natural din istoria statului, depășindu-l pe cel provocat de un tsunami, care a ucis 61 de persoane pe Insula Mare din Hawaii în 1960, la un an după ce Hawaii s-a alăturat Statelor Unite.

ABD'nin Hawaii eyaletinin en büyük adalarından olan Maui'de patlak veren orman yangınlarında hayatını kaybeden kişi sayısı 67 oldu Haberi oku---> https://t.co/0HEqwQHxLC pic.twitter.com/l7YMbbagwH — Bursada Bugün (@bursadabugun) August 12, 2023

Oficialii au avertizat că echipele de căutare cu câini ar putea găsi în continuare mai mulți morți în urma incendiului care a ars 1.000 de clădiri și a lăsat mii de oameni fără adăpost, iar reconstrucția va necesita probabil mulți ani și miliarde de dolari.

„Nimeni nu a intrat în niciuna dintre aceste structuri care au ars și acolo anticipăm, din păcate, că numărul morților va crește semnificativ”, a declarat senatorul american Brian Schatz din Hawaii, pentru MSNBC.

Într-o declarație făcută seara târziu, comitatul Maui a precizat că bilanțul victimelor a crescut la 80 de morți.

Incendiul din Lahaina, care s-a extins de la tufișuri până în oraș, ardea încă, dar a fost izolat în proporție de 85%, a precizat anterior comitatul. Alte două incendii de pe insulă au fost izolate în proporție de 80% și 50%.

Good morning Hurricane Dora as we pass between Guam and Hawaii. What a incredible sunrise #avgeek #weather #PilotLife pic.twitter.com/9NRL2m396n — Cpt Marius (@MariusAviation) August 12, 2023

La trei zile de la dezastru, a rămas neclar dacă unii locuitori au primit vreun avertisment înainte ca focul să le cuprindă casele.

Insula dispune de sirene de urgență menite să avertizeze în caz de dezastre naturale și alte amenințări, dar se pare că acestea nu au sunat în timpul incendiului.

Care a fost cauza incendiilor din Hawaii

Hawaii nu este străin de incendii, dar cele din ultimele zile sunt considerate unele dintre cele mai grave din istoria arhipelagului, scrie BBC.

???????? #BREAKING Emerging reports coming out of Luau Lahaina, Hawaii, that yet another new fire has broke out across from the Westin KOR/Nanea and Honua Kai. ???? #Maui , #Hawaii pic.twitter.com/faHm2VJcU9 — Pure America News (@PureAmericaNews) August 12, 2023

Bilanțul lor a fost devastator, deși ceea ce a declanșat incendiile mortale este încă în curs de investigare.

Cu toate acestea, vânturile cauzate de uragan și vremea uscată au contribuit la alimentarea flăcărilor.

Seceta sau condițiile de secetă și condițiile anormal de uscate din mari părți din Hawaii, inclusiv întreaga insulă Maui, au jucat, de asemenea, un rol.

Incendiile de vegetație au nevoie, în general, de trei ingrediente: combustibil sub formă de biomasă, cum ar fi vegetația sau copacii, o scânteie și condițiile meteorologice, cum ar fi vânturile care antrenează flăcările.

#BREAKING: Evacuation orders issued for the town of Kaanapali, Hawaii, due to a new fire developing on the hillside above town. Kaanapali sits to the immediate north of the devastated town of Lahaina and is home to numerous large resort properties.

pic.twitter.com/KkN2wSVNZZ — UA News (@UrgentAlertNews) August 12, 2023

Aproximativ 14% din stat suferă de secetă severă sau moderată, potrivit US Drought Monitor, în timp ce 80% din Hawaii este clasificat ca fiind anormal de uscat.

Vremea uscată absoarbe umiditatea din vegetație, ceea ce înseamnă că aceasta poate lua foc mai ușor și apoi se poate răspândi.

Oamenii de știință au calculat că 90% din Hawaii este lipsit de precipitații în comparație cu un secol, perioada de după 2008 fiind deosebit de secetoasă.

Înainte de izbucnirea incendiilor, Maui se afla, de asemenea, sub o alertă roșie, ceea ce înseamnă că se așteaptă ca temperaturile ridicate, umiditatea foarte scăzută și vânturile mai puternice să se combine pentru a produce un risc crescut de incendiu.

This is devastating ????

Before & After photos from Lahaina, Maui Hawaii. Please pray for Maui… ???? Leslie Prètot pic.twitter.com/VR2iHQWL6J — Lil Missy???????????? (@PaleRider_505) August 12, 2023

Vânturile puternice ale uraganului Dora, care a trecut, marți, pe lângă coasta Hawaii, au contribuit la alimentarea și mai mult a flăcărilor.

Meteorologii se așteaptă la un sezon de uragane în Atlantic mai puternic decât de obicei, din cauza temperaturilor record de la suprafața mării din acest an, care adaugă energie în atmosferă.

Luna trecută, Serviciul Național de Meteorologie a precizat că au fost raportate incendii de vegetație în Maui și a închis pentru scurt timp o autostradă. Meteorologii au avertizat atunci că „riscul de incendii în timpul sezonului secetos din acest an este ridicat”.

De asemenea, oamenii de știință notează că unele părți ale insulelor Hawaii sunt acoperite de ierburi non-native care sunt mai inflamabile decât plantele native.

Acest lucru, combinat cu condițiile de uscăciune, poate provoca o scânteie care să aprindă un incendiu ce se poate răspândi rapid.

Dezastrul din paradis

Dezastrul a început să se manifeste imediat după miezul nopții de marți, când un incendiu de vegetație a fost semnalat în orașul Kula, la aproximativ 56 kilometri de Lahaina. Aproximativ cinci ore mai târziu, în acea dimineață, curentul electric a fost întrerupt în Lahaina, potrivit locuitorilor.

În actualizările postate pe Facebook în acea dimineață, comitatul Maui a declarat că incendiul din Kula a mistuit sute de acri de pășuni, dar că un mic incendiu de mărăciniș, de 1,2 hectare (trei acri) care a apărut în Lahaina, a fost izolat.

În acea după-amiază, însă, situația devenise mai gravă. În jurul orei 15:30, conform actualizărilor comitatului, incendiul din Lahaina s-a aprins brusc. Unii locuitori au început să autoevacueze, în timp ce oamenii, inclusiv oaspeții hotelurilor din partea de vest a orașului, au fost instruiți să se adăpostească.

În orele care au urmat, comitatul a postat pe Facebook o serie de ordine de evacuare, pe măsură ce incendiul se răspândea în oraș.

Unii martori au declarat că au fost anunțați cu puțin timp înainte, descriind teroarea. Mai multe persoane au fost nevoite să sară în Oceanul Pacific pentru a se salva.

Sursa: Reuters
Dată publicare: 12-08-2023 11:18