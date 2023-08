Joe Biden a declarat stare de dezastru în Hawaii și deblochează un ajutor federal după incendiile devastatoare

Această măsură va permite deblocarea unui ajutor federal semnificativ pentru arhipelagul american, relatează AFP.

"Acţiunea preşedintelui pune la dispoziţie fonduri federale pentru persoanele afectate din comitatul Maui", a afirmat Casa Albă într-un comunicat.

BREAKING: Joe Biden has declared Hawaii a disaster area after a massive wildfire killed at least 36 people

The US President says "every asset will be available" to those affected by the wildfires

