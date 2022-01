Biden anunță că Rusia va invada Ucraina în februarie, Kremlinul spune că nu vrea război. ”Se joacă de-a diplomația”

Vladimir Putin și Emmanuel Macron au avut o convorbire telefonică. Potrivit Kremlinului, președintele rus i-a transmis omologului său francez că Vestul a ignorat propunerile de securitate ale Rusiei.

"Dacă depinde de Rusia, nu va fi război cu Ucraina", a declarat şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov. Dar preşedintele american, Joe Biden, a avertizat că este o "posibilitate clară" ca Rusia să invadeze Ucraina luna viitoare.

Președintele Biden a spus că există o posibilitate clară ca rușii să invadeze Ucraina, în februarie", a declarat purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate de la Casa Albă, Emily Horne.

Biden a făcut această remarcă într-o conversaţie telefonică pe care a avut-o cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Ocazie cu care liderul american a reafirmat că Statele Unite şi partenerii lor sunt gata să răspundă decisiv dacă Rusia invadează Ucraina. Dar nu un răspuns militar.

Citește aici: LIVE UPDATE Criza Rusia-Ucraina. Geoană exclude un conflict Rusia-NATO, dar spune că nu știe intențiile cu privire la Ucraina

Casa Albă: ”Nu știm dacă Rusia se joacă de-a diplomația”

Unele surse sugerează însă că cei doi ar fi fost în dezacord în privinţa iminenţei unei invazii ruse. Experţii militari sunt de părere că Rusia ar putea aştepta îngheţarea terenului pentru a-și putea deplasa uşor tancurile şi echipamentul militar greu.

John Kirby, purtător de cuvânt al Pentagonului: ”Am văzut în continuare, inclusiv în ultimele 24 de ore, o şi mai mare acumulare de forţe de luptă credibile, pe care le desfăşoară ruşii. Am spus, şi repetăm de ceva timp, că o altă incursiune rusă ar putea fi iminentă. Iar iminent înseamnă iminent. Am dori să vedem o detensionare, am vrea să vedem că acele trupe se întorc la baze".

Reporter: "Rusia spune că are nevoie de timp pentru a analiza răspunsul Statelor Unite la cererile ruse, şi nu se va grăbi să tragă concluzii. Nu e deloc încurajator, sau, din contră, este un lucru pozitiv? Care este interpretarea ta?"

Jen Psaki, secretar de presă Casa Albă: "Nu ştim dacă Rusia se joacă de-a diplomaţia. Sperăm că nu".

Purtătorul de cuvânt al lui Putin: ”Există puține motive de optimism”

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe: "Nu va fi un război în măsura în care depinde de Federaţia Rusă, nu vrem un război. Dar nu vom lăsa ca interesele noastre să fie călcate în picioare şi ignorate. Nu pot să spun că negocierile s-au încheiat, pentru că, după cum știți, NATO și SUA au avut nevoie de mai mult de o lună pentru a studia propunerile noastre, care sunt foarte clare. Există şi nişte elemente raţionale şi subiecte secundare, dar importante, pe baza cărora se poate discuta, cum ar fi rachetele cu rază intermediară de acţiune" .

Dar, Kremlinul spune că vede "puţin teren de optimism" în rezolvarea crizei, după ce Statele Unite au respins principalele revendicări ale Rusiei: niciodată Ucraina în NATO şi fără prezenţa forţelor militare aliate în fostele ţări comuniste, care fac parte acum din NATO.

Dmitry Peskov, purtător de cuvânt al lui Vladimir Putin: (Americanii) au declarat fără echivoc că nu acceptă principalele cereri transmise de Rusia. Pe baza acestui lucru, desigur că există puține motive de optimism, dar m-aș abține totuși să fac o evaluare".

Soldații ucraineni se pregătesc pentru ce e mai rău din partea Rusiei

Serghei Lavrov: ”O propunere de răspuns va fi pregătită pentru preşedinte, decizia va fi luată de preşedinte (Vladimir Putin)".

Nic Robertson, corespondent CNN la Moscova: "Fără îndoială, răspunsul scris venit din partea Statelor Unite şi NATO va fi analizat. Şi, fără îndoială, faţă de ceea am văzut în trecut, Putin va încerca să obţină de la liderii europeni ceva diferit faţă de ce a primit din partea Statelor Unite".

În ciuda unui calm relativ în zona conflictului cu separatiștii pro-ruşi, soldaţii ucraineni se pregătesc pentru ce e mai rău.

Soldat în tranşee: "Ultimatumul pe care Rusia l-a dat pentru NATO şi SUA confirmă că ei (ruşii) nu sunt gata de compromis sau dialog".