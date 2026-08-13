„Extremiştii de stânga, precum şi cei de dreapta, încearcă în prezent să minimizeze în mod deliberat atrocităţile comise de RDA”, a avertizat ministrul german al culturii, Wolfram Weimer, apropiat al conservatorilor, cu ocazia unei ceremonii de marcare a celor 65 de ani de la construirea Zidului Berlinului.

„Regimul SED (Partidul Socialist Unit al Germaniei, partidul unic al RDG, n.r.) a fost o dictatură brutală, fără alegeri libere, fără libertatea presei, fără libertatea de circulaţie, dar cu Stasi (temuta poliţie secretă, n.r.), temniţe de tortură şi echipe de execuţie de-a lungul zidului”, a reamintit Wolfram Weimer.

Evelyn Zupke, responsabilă în cadrul Bundestagului pentru victimele SED, i-a dat dreptate în ziarul „Rheinische Post” apărut joi: „Pentru unii, RDG pare din ce în ce mai frumoasă pe măsură ce trece timpul (...) Se ascunde cum era cu adevărat viaţa în RDG”.

Preşedintele Uniunii Asociaţiilor Victimelor Dictaturii Comuniste (UOKG), Dieter Dombrowski, a avertizat asupra pericolelor tot mai mari care ameninţă democraţia. „Democraţia este pusă din ce în ce mai des sub semnul întrebării (...) Această tendinţă se accentuează atât la stânga, cât şi la dreapta”, a declarat el pentru RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

IMNUL RDG, CÂNTAT LA UN MITING ELECTORAL AL AfD

În cadrul unui miting electoral al partidului AfD, formaţiunea de extremă dreaptă germană, în regiunea Saxonia-Anhalt (unde acest partid îi devansează cu aproape 20 de puncte în sondaje pe conservatori, la aproximativ trei săptămâni de alegeri), s-a cântat imnul RDG, a denunţat Dieter Dombrowski.

Această regiune, situată la aproximativ 200 km de Berlin şi cu puţin peste două milioane de locuitori, ar putea deveni prima din Germania guvernată de extrema dreaptă.

Candidatul AfD, Ulrich Siegmund, născut la trei săptămâni după reunificare, în 1990, mizează pe această nostalgie în rândul alegătorilor săi, organizând, de exemplu, plimbări cu Simson, o motocicletă mică devenită simbol al identităţii est-germane.

Pe lângă Saxonia-Anhalt, unde alegerile vor avea loc pe 6 septembrie, sunt programate alegeri regionale pe 20 septembrie la Berlin şi în Mecklenburg-Pomerania (nord-est).

Ridicat pe 13 august 1961, Zidul Berlinului a separat Republica Democrată Germană (RDG) comunistă de Germania de Vest timp de 28 de ani, înainte de căderea sa pe 9 noiembrie 1989, urmată, la mai puţin de un an distanţă, de reunificarea ţării, pe 3 octombrie 1990.