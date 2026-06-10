Într-o scurtă declaraţie, Partidul Likud al premierului Netanyahu a spus că acesta va candida la alegeri şi, cu voia lui Dumnezeu, va câştiga.

Alegerile nu au fost încă anunţate oficial, dar ele ar trebui să fie organizate până în octombrie.

Mai devreme, corespondentul şef la Washington al ABC News, Jonathan Karl, a scris pe X că preşedintele Donald Trump i-a spus că nu ştie dacă Benjamin Netanyahu va candida.

"Nu ştiu, a avut o carieră uimitoare. Vrea să continue?" ar fi spus Donald Trump, potrivit jurnalistului american.

Alegerile de anul acesta vor fi primele după atacul comis de Hamas pe 7 octombrie 2023, cel mai grav eşec de securitate al Israelului care a precipitat asaltul statului evreu asupra Fâşiei Gaza.

Premierul Netanyahu a traversat un mandat tumultuos de la revenirea sa la putere, în decembrie 2022, conducând cea mai de dreapta coaliţie din istoria Israelului. El s-a confruntat cu proteste de masă împotriva guvernului pe care îl conduce înainte de războaiele din Fâşia Gaza, Liban şi Iran.

Sondajele au indicat în mod repetat că, la următoarele alegeri, coaliţia sa nu ar reuşi să obţină o majoritate.

Un sondaj publicat pe 9 iunie de think tank-ul Israel Democracy Institute, cu sediul în Ierusalim, a arătat că 61% dintre israelieni consideră că Benjamin Netanyahu nu ar trebui să mai candideze.

Totuşi, sondajele arată, de asemenea, că o potenţială coaliţie a partidelor de opoziţie nu ar atinge o majoritate parlamentară decât dacă ar forma o coaliţie cu partidele arabe, posibilitate pe care unii lideri ai opoziţiei au exclus-o.

Oficialii americani şi israelieni spun că Trump şi Netanyahu, care au lansat împreună războiul împotriva Iranului în luna februarie, încă au o relaţie strânsă, deşi marcată de tensiuni, inclusiv în săptămânile recente, pe măsură ce preşedintele american a cerut Israelului să îşi restricţioneze acţiunile militare în Liban în contextul în care Washingtonul negociază un acord de pace cu Teheranul.

Săptămâna trecută, preşedintele Trump a recunoscut că l-a numit pe Netanyahu "total nebun" într-un apel telefonic tensionat, deşi a spus, de asemenea, că se înţeleg bine.

Preşedintele Donald Trump a solicitat în mod repetat preşedintelui Israelului să îl graţieze pe Benjamin Netanyahu pentru acuzaţiile de corupţie cu care se confruntă acesta, acuzaţii pe care şeful guvernului israelian le neagă.