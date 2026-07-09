Valoarea provizorie înregistrată la Observatorul Fabra, situat în partea de vest a Barcelonei, a depășit precedentul record de 40 de grade stabilit la 30 iulie 2024, a anunțat serviciul meteorologic regional Meteocat pe platforma X, scrie Euronews.

La aeroportul El Prat din Barcelona, aflat aproape de nivelul mării și situat pe malul Mediteranei, termometrul a indicat 37,7 grade, cea mai ridicată temperatură înregistrată de la începutul măsurătorilor, în 1924, potrivit agenției naționale de meteorologie AEMET.

„Barcelona a înregistrat cea mai fierbinte zi din istorie”, a confirmat purtătorul de cuvânt al AEMET, José Ángel Núñez, precizând că cele două stații sunt observatoarele meteorologice de referință ale orașului.

Apropierea de Marea Mediterană atenuează de obicei temperaturile ridicate din al doilea oraș ca mărime al Spaniei, una dintre cele mai populare destinații turistice din lume.

Valul de căldură început în Spania duminică este prognozat să continue până joi, iar unele stații meteorologice au înregistrat în această săptămână temperaturi de peste 44 de grade.

Miercuri, AEMET a emis cod roșu, cel mai înalt nivel de avertizare pentru caniculă, în anumite zone din regiunile Catalonia și Valencia.