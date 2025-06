Bărbatul care a murit în timpul finalei Portugalia-Spania era român. A fost deschisă o anchetă, iar martorii au fost audiați

În prima repriză a prelungirilor, un suporter aflat în inelul central al stadionului (blocul 207) a căzut de la aproximativ opt metri înălțime, prăbușindu-se în zona dedicată presei (blocul 103). Zona a fost imediat izolată de aproximativ 40 de agenți de securitate, iar bărbatul a primit îngrijiri medicale de urgență. Din păcate, decesul său a fost confirmat la scurt timp, scrie BILD.

Victima este un cetățean român în vârstă de 34 de ani, care locuia în Bavaria.

„Suporterul a avut nevoie de resuscitare imediată. Echipajele de intervenție au încercat timp de peste o oră să-l readucă la viață. A fost nevoie și de sprijin psihologic de urgență pentru jurnaliștii prezenți în zonă, dar și pentru prietenii victimei. Nu am mai avut parte de un accident atât de grav pe Allianz Arena în ultimele două decenii. Supraviețuirea unei căderi de la o asemenea înălțime este aproape imposibilă”, a precizat, pentru publicația BILD, Sohrab Taheri-Sohi, purtătorul de cuvânt al Crucii Roșii Bavareze (BRK).

