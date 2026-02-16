Mareşalul Richard Knighton, șeful Statului Major al Apărării din Marea Britanie, și generalul Carsten Breuer, șeful apărării din Germania, au publicat un articol comun în The Guardian și în cotidianul german Die Welt, la scurt timp după Conferința de Securitate de la München.

Cei doi lideri militari au explicat că scriu nu doar în calitate de comandanți ai unora dintre cele mai mari armate europene, ci „ca voci pentru o Europă care trebuie acum să confrunte adevăruri incomode despre propria securitate”.

