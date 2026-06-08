Avion privat prăbușit imediat după decolare, în Republica Dominicană. Bilanțul morților | VIDEO

Avionul s-a prăbușit iar explozia s-a transformat într-o uriașă minge de foc, ucigându-i pe pilot și pe copilot, singurele persoane aflate la bord, au declarat oficialii. Niciunul dintre ei nu a fost identificat imediat, scrie New York Post .

Avionul privat Gulfstream G200 Galaxy, înmatriculat în SUA, decolase cu destinația Austin când echipajul a semnalat probleme la bord, ceea ce l-a obligat pe pilot să încerce o întoarcere de urgență la aeroport duminică.

#BREAKING Jatinho Gulfstream G200 faz pouso de emergência na República Dominicana, sai da pista e pega fogo Imagens impressionantes gravadas no Aeroporto Internacional La Romana De matrícula N318JF, o jatinho decolou e precisou voltar pro problemas @OnDisasters pic.twitter.com/YhXrOvBfaI

Molina a comentat accidentul într-o postare pe Instagram.

„Condoleanțe piloților și familiilor lor”, a scris el. „Acest avion se îndrepta spre noi, ca să ne ia pe mine, familia mea și prietenii din Texas și să ne întoarcă în Puerto Rico. Totul este atât de sfâșietor.”

Aeronava a declarat stare de urgență în timp ce se afla la 16 mile marine sud-vest de Aeroportul Internațional La Romana și și-a pierdut stabilitatea când a încercat să se întoarcă în siguranță la punctul de plecare, potrivit Listin Diario.

„Aeronava înmatriculată în SUA, aparținând unei companii de aviație executivă, avea la bord doi membri ai echipajului: pilotul și copilotul. Nu au fost raportați pasageri”, a declarat Institutul Dominican de Aviație Civilă (IDAC) într-un comunicat de presă.

Imaginile video ale epavei arată avionul cuprins complet de flăcări pe pistă, un coloană uriașă de fum negru ridicându-se în aer pe măsură ce acesta ardea.

Echipele de intervenție de urgență s-au deplasat rapid la fața locului, printre care echipele de pompieri și de salvare, care au încercat să stingă flăcările și să securizeze zona.