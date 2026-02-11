"Desigur, dacă Groenlanda se militarizează şi se creează acolo capacităţi militare îndreptate împotriva Rusiei, vom lua contramăsuri adecvate, inclusiv de ordin tehnico-militar", a declarat înaltul oficial rus în Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus.

El a adăugat că Moscova porneşte de la premisa că problema Groenlandei "nu priveşte direct" Rusia.

"Statele Unite, Danemarca şi Groenlanda trebuie să rezolve singure această problemă, ţinând cont, desigur, de opinia locuitorilor celei mai mari insule, pe care guvernul de la Copenhaga i-a tratat destul de dur timp de mulţi ani şi decenii", a apreciat Lavrov.

Poziţia Rusiei, a subliniat el, este că "Arctica trebuie să rămână o zonă a păcii şi cooperării".

Înalţi oficiali ruşi s-au abţinut până acum să critice deschis posibila anexare a Groenlandei de către SUA şi chiar au pus la îndoială faptul că insula este parte a Danemarcei, sperând că Washingtonul va recunoaşte câştigurile teritoriale ruse în Ucraina.

Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat pe acest subiect că planurile actualei administraţii americane de "a anexa" Groenlanda nu sunt "o idee nebunească" a preşedintelui Donald Trump, ci au mai degrabă "rădăcini istorice".

În acelaşi timp, Rusia s-a opus categoric militarizării insulei arctice.