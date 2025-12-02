Avertisment dur de la Moscova: Rusia și China nu vor permite „regimuri criminale” în Europa și Japonia

Secretarul Consiliului Securităţii Rusiei, Serghei Şoigu, a declarat marţi că Rusia şi China nu vor permite reapariţia "regimurilor criminale" în Europa şi Japonia, informează EFE.

"Hidra militarismului îşi ridică din nou capul. Dar Moscova şi China au acumulat suficientă experienţă pentru a o opri. Nu vom permite reapariţia regimurilor criminale în Europa şi Tokyo", a susţinut Serghei Şoigu (foto), citat de agenţia oficială de ştiri TASS, în timpul unei întâlniri la Moscova cu ministrul de Externe chinez, Wang Yi.

Înaltul oficial rus, fost ministru al Apărării, a subliniat că Beijingul este de acord că încercările de falsificare a istoriei sunt "inacceptabile".

"Acest lucru este deosebit de important, având în vedere dorinţa tot mai mare din unele ţări europene şi din Japonia de a se răzbuna pentru înfrângerile trecute", a remarcat el.

La rândul său, Wang a subliniat că Rusia şi China sunt unite împotriva oricărei tentative sau declaraţii care "contrazice adevărul istoric".

"Trebuie să fim vigilenţi faţă de încercările de a reînvia militarismul şi fascismul japonez. Este important să respingem astfel de încercări", a adăugat ministrul de Externe chinez.

Şoigu a reafirmat sprijinul constant şi neclintit al Moscovei pentru Beijing în problemele Taiwanului, Xinjiangului, Tibetului şi Hong Kongului şi a subliniat că guvernul Republicii Populare Chineze este singurul guvern legitim şi reprezintă întreaga China.

El a subliniat că coordonarea ruso-chineză în domeniul securităţii strategice joacă un "rol stabilizator crucial" şi contribuie la conturarea unei "ordini mondiale mai juste, una care nu permite poziţii privilegiate pentru anumite ţări şi dominaţia lor în afacerile mondiale".

Întâlnirea dintre Shoigu şi Wang a avut loc în cadrul celei de-a 20-a runde de consultări ruso-chineze privind stabilitatea strategică.

