Sunt peste 320.000 de protestatari pe străzi în Franța la această oră, din care 70.000 doar în Paris. Iată că, din păcate, protestele de la Marsilia, de exemplu, au degenerat. Ministrul francez de interne i-a avertizat pe protestatari că vor fi amendați dacă poartă măști. Polițiștii au plasat baricade pentru a limita accesul, au percheziționat genți și ghiozdane.

În Spania, în orașe ca Barcelona, Valencia și Madrid, au fost luate măsuri speciale de securitate. Unii comercianți și-au baricadat intrările în magazine. Au pus panouri de lemn pentru a-și proteja vitrinele. Bineînțeles, efectivele de poliție au fost suplimentate în cazul în care protestele vor degenera.

În Germania, la Berlin, reprezentanții generației Z au lansat noi apeluri la proteste și au adus o notă de Halloween: au purtat măști și costume specifice acestei sărbători. La fel au făcut și unii francezi.

Dincolo de nemulțumirile specifice din fiecare țară, putem vorbi de un protest care vine pe fondul scumpirilor și al războaielor. Oamenii reclamă scăderea nivelului de trai și că nu sunt ascultați de autorități. Practic, cerințele lor sunt salarii mai mari, locuințe accesibile și servicii publice mai bune.