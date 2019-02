Au ajuns la spital din cauza poluării: „Am strănutat cu sânge, am fost șocat”

AFP

Locuitorii din Bangkok, oraș acoperit de un smog dens, sunt atât de afectați de poluare încât au început să elimine sânge atunci când tușesc sau strănută.

Imaginile postate de rezidenți pe rețele de socializare arată o realitate cruntă a efectelor poluării. Unii oameni au ochii însângerați, alții elimină sânge atunci când tușesc sau strănută, scrie Daily Mail.

Thick toxic smog is making people cough up blood in Bangkok pollution crisis https://t.co/RCCdK4SC9J pic.twitter.com/eAwKhMkG9g — Marcia minto (@minto_marcia) February 1, 2019

„Acum două zile, a început să mă doară nasul când respiram. Am strănutat toată noaptea și situația mea s-a agravat când am văzut că îmi curge sânge din nas. Am fost șocat, pentru că niciodată în viața mea nu am mai strănutat cu sânge. Cred că de vină e poluarea”, a spus Nutthawut Sirichainarumit.

AFP

Un alt rezident, Seine Premmanuspaisal, a avut parte de un șoc când a aflat că medicii l-au diagnosticat cu infecție pulmonară, după crize de tuse care l-au făcut să piardă sânge. El spune că nu a mai avut o infecție respiratorie în trecut.

„Aerul poluat atrage după sine germeni și bacterii care ne afectează trupurile. Chiar și când crezi că ești sănătos, acest mediu îngrozitor te va afecta”, a spus el.

Getty

Un alt pacient, diagnosticat cu astm, a ajuns la terapie intensivă cu bronșită acută, în timp ce din ochi îi curgeau picături de sânge.

„Am crezut că o să mor, din cauza poluării. Trebuie să facem ceva”, a spus Khun Songsamut.

Agerpres

Din cauza smogului, 439 școli au ost închise. Printre măsurile luate de Guvernul tailandez este și mobilizarea de drone care să împrăștie apa de la înălțime.

Pollution Crisis In Bangkok Sees Citizens Coughing Out Blood. Graphic Photos https://t.co/b4ZvsL3yyU pic.twitter.com/7XwU4OULGd — NationalHelm (@nationalhelm) January 31, 2019

Și animalele au de suferit din cauza poluării. Un veterinar a povestit că un client și-a adus iepurele la clinică, întrucât acestuia îi curgea sânge din nas.

