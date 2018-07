Imagini șocante. Marea, acoperită de un strat de deșeuri atât de gros că nu se vede apa

O furtună de acum câteva zile a făcut ca plasticele aruncate de oameni în râuri să fie deversate în apele Mării Caraibilor şi apoi să "eşueze" pe frumoasa plajă Montesinos, din capitala ţării, Santo Domingo.

În imaginile date publicităţii de o asociaţie pentru protecţia oceanelor, deşeurile formează un strat atât de dens, încât apele mării nici măcar nu se întrezăresc din mulţimea de gunoaie.

Se pare că această situaţie se repetă de fiecare dată când plouă mai abundent. Asociaţia a început să cureţe plaja şi până acum, muncitorii au strâns peste 520 de tone de deşeuri. O parte dintre ele vor fi reciclate.

A wave of garbage was filmed rippling off the coast of the Dominican Republic. An environmental group is working with the government to clean up the area, and says it has collected at least 30 tons of plastic pic.twitter.com/yeoT5N2AA1