Directorul FBI, Kash Patel, a anunțat că autoritățile federale tratează incidentul armat de joi dimineață de la Universitatea Old Dominion din Norfolk, Virginia, ca pe un act de terorism. Atacul, comis într-o sală de clasă ROTC – programul de pregătire a viitorilor ofițeri ai armatei americane – a curmat viața locotenent-colonelului Brandon Shah și a rănit alte două persoane, arată news.ro.

Victima: un profesor devotat, decorat cu două stele de bronz

Brandon A. Shah, în vârstă de 40 de ani, era instructor ROTC și șef de catedră în cadrul programului de științe militare al universității. Înrolat în armată în 2003, participase la operațiuni în Irak și Afganistan și fusese decorat cu două stele de bronz. În 2023, a fost felicitat pentru creșterea cu aproape 50% a numărului de înscrieri în programul pe care îl coordona – de la 95 la aproape 140 de studenți.

Guvernatoarea Virginiei, Abigail Spanberger, l-a descris ca pe un profesor devotat care „nu doar a dus o viață în slujba țării, ci i-a învățat și i-a îndrumat și pe alții să urmeze această cale". Vărul său, Rizwan Shah, de asemenea veteran, a vorbit despre „o poveste de imigranți minunată" cu „un final oribil și tragic". Familia venise din Pakistan, iar Brandon se născuse în America după emigrarea tatălui său. „Nu este doar o pierdere pentru familia mea, este o pierdere pentru generația noastră", a spus Rizwan.

Atacatorul: profilul unui individ cunoscut de FBI

Autorul atacului, identificat ca Mohamed Bailor Jalloh, în vârstă de 36 de ani, fost membru al Gărzii Naționale, a fost ucis în schimbul de focuri. Agentul special Dominique Evans a relatat că Jalloh a strigat „Allahu Akbar" în timpul atacului și a fost imobilizat de studenți, care „l-au lăsat fără viață".

Jalloh nu era un necunoscut pentru autoritățile federale. În 2016, pledase vinovat pentru încercarea de a furniza sprijin material grupului terorist ISIS și fusese condamnat la 11 ani de închisoare. Anchetatorii stabiliseră atunci că încercase să cumpere o pușcă AK-47 în Carolina de Nord, iar după ce proprietarul refuzase să i-o vândă, achiziționase un AR-15 pe 2 iulie 2016, fiind arestat a doua zi. La pronunțarea sentinței în 2017, îi spusese judecătorului că acea infracțiune „nu îl reprezintă, nu este ceea ce intenționa să fie și nu este ceea ce a fost".

Conform legii federale, deținuții trebuie să execute cel puțin 85% din pedeapsă chiar și cu reduceri pentru bună purtare. Registrele penitenciare arată că Jalloh fusese eliberat în 2024.

Universitatea a trimis o alertă urgentă la 10:48 dimineața privind o amenințare activă în Constant Hall. La 11:30, anunța că trăgătorul fusese "neutralizat". Campusul va rămâne închis vineri.