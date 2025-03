Atac masiv asupra Moscovei, înaintea negocierilor de pace din Arabia Saudită. Ucrainenii au provocat haos în capitala Rusiei

"Apărarea antiaeriană a Ministerului Apărării continuă să respingă un atac masiv cu drone inamice care vizează Moscova", a declarat Sobianin pe Telegram.

El a precizat că au fost interceptate cel puţin 58 de drone.

"Specialiştii din echipele de salvare lucrează la locul căderii resturilor", a indicat edilul, fără a raporta deocamdată victime sau pagube.

Media ruse au difuzat pe reţelele sociale imagini cu clădiri rezidenţiale lovite de resturile care au căzut, cu ferestre sparte şi găuri în acoperişuri.

Dacă Ucraina şi Rusia trimit zilnic zeci de drone spre teritoriile celeilalte, capitala rusă în sine este rar lovită.

