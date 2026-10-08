Puternica explozie care, miercuri, în jurul orei 06:30 (03:30 GMT), a transformat jumătate din această clădire de locuinţe într-o grămadă fumegândă de beton carbonizat şi metal contorsionat a fost provocată de o rachetă, informează AFP, relatează News.ro.

De asemenea, aceasta a spart numeroase ferestre în alte locuinţe din această localitate din regiunea Cernihiv.

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că printre cele 20 de victime din clădirea afectată se aflau trei copii cu vârsta de abia 12 luni şi un altul de opt ani.

Cadavrul unui al cincilea copil a fost scos din dărâmături în cursul serii, a anunţat Ministerul de Interne.

Zeci de persoane au fost, de asemenea, rănite, printre care, a spus Zelenski, şapte copii.

„Eram acasă, dormeam”, a povestit pentru AFP Olena Sayoun, o maseuză în vârstă de 40 de ani. „Ferestrele noastre s-au spart în bucăţi. Slavă Domnului că ne-am protejat copilul cu propriile noastre corpuri. Soţul meu a fost uşor rănit la spate, la fel ca şi mine”.

„Copilul nostru a avut o criză de nervi şi s-a speriat foarte tare. Am fugit imediat spre baie şi, în timp ce totul era făcut praf în apartament, am rămas acolo”.

„Acest atac are ca scop doar să distrugă oamenii, populaţia civilă care dormea liniştită”, a reacţionat, la rândul ei, Iulia Chamrai, în vârstă de 31 de ani, care locuieşte în apropierea clădirii respective.

Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că loveşte în mod intenţionat „oraşele obişnuite, viaţa de zi cu zi”.

„Utilizarea continuă a rachetelor împotriva Ucrainei, împotriva poporului nostru, a copiilor noştri, este o strategie de teroare absolut deliberată”, a comentat el.

Şeful statului a afirmat că acest bombardament face parte dintr-un atac „ignobil” desfăşurat cu „70 de rachete în total, dintre care multe balistice”, mai greu de interceptat, şi drone trimise asupra a 12 regiuni.

Peste 140 de rachete și drone, lansate asupra Ucrainei

Forţele aeriene au declarat în cursul dimineţii că au interceptat cinci rachete balistice, precum şi 39 de rachete de croazieră şi peste 100 de drone.

Pentru Zelenski, „una dintre principalele ţinte” ale bombardamentelor a fost „infrastructura noastră energetică”.

Seara, întreruperile de curent electric au cufundat în întuneric anumite zone din Kiev, perturbând circulaţia vehiculelor şi provocând întreruperi ale alimentării cu apă pe malul drept (vestic) al capitalei.

Apropierea iernii trezeşte temerea că se va repeta scenariul de anul trecut, când Rusia a bombardat fără încetare instalaţiile energetice.

Preşedintele ucrainean, care solicită aliaţilor săi mai multe sisteme de interceptare a rachetelor balistice, a menţionat, de asemenea, că au murit două persoane în Oleksandria şi alte două în Kremenciuk, oraşe situate în centrul Ucrainei.

Alte patru persoane au fost ucise în capitală, potrivit primarului acesteia, Vitali Klitschko.

La Moscova, Ministerul Apărării a afirmat, la rândul său, că armata rusă a vizat, în special la Kiev şi în regiunea acestuia, la Prîlukî şi la Kremenciuk, fabrici care asamblează şi depozitează rachete de croazieră, în special modelul „Flamingo” de fabricaţie ucraineană, precum şi drone cu rază lungă de acţiune.

În teritoriile ucrainene ocupate de Moscova, două persoane, dintre care o adolescentă, au pierit în urma unor atacuri ucrainene în regiunea Herson - aflată parţial sub control rus - iar alte două persoane au murit într-un atac cu drone într-un sat din apropierea oraşului Doneţk, potrivit autorităţilor locale.

Zelensky a afirmat că „răspunsurile adecvate” ale Ucrainei la bombardamentele ruseşti au permis lovirea a două instalaţii petroliere şi a unui poligon de antrenament din regiunile Perm, Samara şi Astrakhan, în partea de vest a Rusiei.

Autorităţile ucrainene acuză Rusia că încearcă să distrugă sistematic infrastructura, în contextul incapacităţii sale de a înregistra progrese pe front la aproape cinci ani de la declanşarea războiului.