Atac cu drone în Abu Dhabi. Trei persoane au fost ucise, șase sunt rănite. Cine a revendicat atentatul

Mișcarea Houthi din Yemen, aliniată cu Iranul, a declarat luni că a efectuat atacuri cu drone asupra Emiratelor Arabe Unite, în urma cărora trei pesoane și-au pierdut viața, iar alte șase sunt rănite, potrivit The Economic Times .

Poliția din Abu Dhabi a declarat că trei camioane-cisternă cu combustibil au explodat în zona industrială Musaffah, în apropierea instalațiilor de depozitare ale companiei petroliere ADNOC, și că un incendiu a izbucnit pe un șantier de pe Aeroportul Internațional Abu Dhabi. "Investigațiile inițiale au găsit în ambele situri părți ale unui avion de mici dimensiuni care ar putea fi o dronă și care ar fi putut provoca explozia și incendiul", a precizat poliția într-un comunicat.

