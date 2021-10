VIDEO. Atac armat într-un centru comercial din SUA. Doi oameni au murit, iar patru au fost răniţi

Presupusul trăgător, care pare să fi acţionat singur, a fost reţinut şi orice pericol pentru populaţie a fost îndepărtat, a subliniat într-un briefing de presă Ryan Lee, şeful poliţiei din Boise, capitala şi cel mai mare oraş din statul Idaho.

Potrivit acestuia, poliţia a fost avertizată în jurul orelor 13:50 (19:50 GMT) că s-au auzit focuri de armă într-un centru comercial din Boise şi că "cel puţin o persoană a fost împuşcată".

La sosirea lor la faţa locului, forţele de ordine au avut un schimb de focuri de armă cu un suspect, în cursul cărora un poliţist a fost rănit.

BREAKING: At least two people are dead and several others are injured after shots were fired at a shopping mall in Boise, Idaho. Police say at least one person is now in custody. pic.twitter.com/ZBRBU0SOfz