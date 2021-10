VIDEO Atac armat la o universitate din Louisiana. O persoană a murit, iar mai multe sunt rănite

Twitter

O persoană a fost ucisă, iar alte şapte rănite, într-un atac armat într-un campus universitar din Louisiana, anunţă poliţia statului, la câteva zile după alt atac armat soldat cu un mort, în aceeaşi facultate.

Una dintre victimele atacului care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, este un student de la Grambling State University (GramFam), a anunţat poliţia din Louisiana, care a precizat că un rănit se afla în stare critică.

Universitatea a publicat, într-un mesaj pe Twitter, un comunicat în care precizează că studentul rănit primea „îngrijiri pentru răni care nu-i pun viaţa în pericol” şi că persoana ucisă nu este înscrisă la instituţie.

Acesta este al doilea atac sângeros în mai puţin de o săptămână în acest campus.

Însă cele două atacuri nu ar avea vreo legătură, potrivit news.ro.

Fighting broke out before deadly gunfire sent a crowd scattering early Sunday morning at Grambling State University. You can hear the gunshots in video shared with KSLA News 12's sister station KNOE. (Video Credit: Cordarryl Albert) WATCH FULL VIDEO ► https://t.co/U4fdoIZoBz pic.twitter.com/WTb014Q4u2 — KSLA News 12 (@KSLA) October 18, 2021

O interdicţie de circulaţie a fost impusă pe timpul nopţii - până la noi ordine -, a anunţat poliţia în comunicat, care precizează că un meci de fotbal anual, după care au loc în mod tradiţional petreceri, a fost anulat.

„GramFam este timpul să fim uniţi, să ne adunăm să ne alinăm după acest incident”, a îndemnat universitatea, care le-a cerut studenţilor să nu preia informaţii false cu privire la anchetă.

„Poliţia statului Louisiana cere ajutor în vederea localizări unuia sau mai multor suspecţi în atacul armat”, anunţă forţele de ordine într-o postare pe Facebook.

????MASS SHOOTING #GSU ???? 10/17/2021

A mass shooting occurred on the campus of #GramblingStateUniversity this morning. A shooter possibly armed with a automatic weapon opened fire into a crowd. FREE CCW & Personal Defense Guide ⤵️⤵️https://t.co/j8AoyjcOwM ✔ pic.twitter.com/5XjSIG4AhM — Ipac Instructor (@IpacInstructor) October 17, 2021

„Orice informaţie, chiar şi cel mai mic detaliu, ar putea să fie preţios în anchetă”, subliniază poliţia statului.

Poliţia a publicat numele şi forografia unui suspect în alt atac, în acelaşi campus, cu patru zile mai devreme, despre care autorităţile cred că nu are legătură cu atacul de duminică.

O persoană în vârstă de 19 ani a fost ucisă la 13 octombrie, iar alta, în vârstă de 16 ani, a fost rănită, precizează poliţia.