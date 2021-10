Atac armat într-un liceu din Texas. Sunt mai multe persoane rănite |VIDEO

„Suntem la locul unui atac armat la liceul Timberview", a anunţat poliţia locală din Arlington, pe Twitter.

Postul local afiliat NBC a relatat că atacul armat s-a soldat cu "mai multe" victime. Potrivit canalului de televiziune Fox, preluat de EFE, cel puţin trei persoane au fost rănite.

„Cel puţin două persoane au fost rănite" şi poliţia "îl caută activ pe suspect", a declarat la rândul său primarul oraşului Jim Ross pentru NBC.

My daughter just texted me that there was a school school shooting at Timberview H.S. In Mansfield ISD in Arlington, TX. She sent this video that’s out. Her nearby school is on lockdown also, and we hear police sirens rushing in. Police confirm there is an active shooter. Praying pic.twitter.com/m90QzZUfTz