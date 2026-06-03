Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat că poliţiştii din cadrul Sectiei 2 Poliţie Vama Veche - 2 Mai au fost sesizaţi, miercuri, prin apel 112, că în localitatea Limanu un copil s-ar fi accidentat într-un canal.

”Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un băiat, de 9 ani, care în timp ce se juca în curtea unui imobil ar fi fost prins sub capacul unei canalizări. La locul evenimentului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul victimei”, au afirmat poliţiştii.

Trupul neînsufleţit va fi transportat la morgă pentru realizarea necropsiei şi stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă şi continuă cercetările în acest caz.