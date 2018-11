Atac armat asupra consulatului Chinei din Karachi. Sunt cel puţin 2 morţi

Cel puţin doi poliţişti pakistanezi au fost ucişi vineri, în urma unui atac armat asupra consulatului Chinei din Karachi, relatează Reuters, citând ca sursă un medic de la spitalul Jinnah din localitate. Doctorul a adăugat că a fost internat un gardian rănit de o explozie.

Potrivit televiziunii locale Geo, preluate de aceeaşi agenţie, în urma atacului a fost ucis un atentator şi a fost recuperată o "vestă de sinucigaş".

Karachi terror attack. Seemingly an attempt to enter and capture a building, Chinese consulate or another set-up. More info to follow pic.twitter.com/w04fkOfOzX