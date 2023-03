Armata Ucrainei susține că a eliminat într-o singură zi peste 700 de invadatori ruși, 21 de tancuri și 8 piese de artilerie

Pe lângă trupe și tancuri, forțele ucrainene au distrus și opt piese de artilerie, a anunțat Statul Major General al Ucrainei. În plus, armata ucraineană susține că a distrus mai mult de 700 de ocupanți ruși într-o singură zi.

Armata ucraineană ține o numărătoare meticuloasă a pierderilor rusești de efective și de mașini de război, pe baza rapoartelor de pe câmpul de luptă de la unitățile de luptă.

Conform ultimelor cifre, citate de publicația The New Voice of Ukraine, în această invazie, Rusia a pierdut peste 164.000 de soldați, 3.532 de tancuri, 205 avioane de război și 290 de elicoptere militare.

Astfel, începând cu data de 19 martie 2023, pierderile totale ale Federației Ruse în Ucraina sunt următoarele (între paranteze sunt pierderile din ziua precedentă):

- oameni - aproximativ 164.910 (+710) persoane au fost eliminate;

- tancuri - 3.532 (+21);

- vehicule blindate de luptă - 6.853 (+23);

- sisteme de artilerie - 2.568 (+8);

- lansatoare de rachete multiple - 507 (+1);

- mijloace de apărare aeriană - 268 (+3);

- avioane - 305 (+0);

- elicoptere - 290 (+0);

- UAV-uri de nivel operațional-tactic - 2.159 (+0);

- rachete de croazieră - 907 (+0);

- nave/ambarcațiuni de război - 18 (+0);

- echipamente auto și camioane-cisternă - 5.408 (+4);

- echipamente speciale - 262 (+3).

Statul Major General a anunțat anterior că forțele ucrainene au dezvoltat o tactică numită "plasa morții", despre care a spus că ar putea duce la eliminarea a până la 80% din echipamentele și personalul forțelor Rusiei invadatoare.

Sursa: The New Voice of Ukraine Etichete: , , , Dată publicare: 19-03-2023 16:19