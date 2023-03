Vladimir Putin, vizită în Crimeea la împlinirea a nouă ani de la anexarea peninsulei ucrainene | VIDEO

Vladimir Putin a semnat tratatul de anexare a peninsulei ucrainene Crimeea şi a oraşului-port Sevastopol pe 18 martie 2014, după două referendumuri separate în care locuitorii din Crimeea ar fi susţinut încorporarea acesteia în Rusia în proporţie de 96,77%, iar cei din portul Sevastopol - considerat un oraş cu statut federal - în proporţie de 95,6%. Aceste referendumuri au fost considerate ilegale de către Occident, care a impus sancţiuni Rusiei, scrie Agerpres.

În vizita sa neanunţată la Sevastopol, Putin a participat la inaugurarea unei şcoli de arte, în compania guvernatorului local, Mihail Razvojaiev, potrivit imaginilor difuzate de canalul de televiziune Rossia 1, care a prezentat o scurtă filmare în care şeful statului, în ţinută casual, merge alături de un grup de oficiali.

"Preşedintele nostru Vladimir Vladimirovici Putin ştie să facă surprize. În sensul bun al cuvântului", a scris guvernatorul pe Telegram.

Potrivit acestuia, în oraşul-port urma să fie inaugurată o şcoală de arte pentru copii, cu participarea liderului de la Kremlin prin videoconferinţă.

"Dar Vladimir Vladimirovici a venit personal. El însuşi. La volan. Pentru că într-o zi istorică aşa cum e ziua de azi, el se află alături de Sevastopol şi locuitorii săi", a adăugat Razvojaiev.

Oggi Putin è a Sebastopoli, in Crimea, per l’anniversario dell’annessione illegale della penisola ucraina. Qui può passeggiare liberamente senza essere arrestato, almeno per ora. #Ukraine pic.twitter.com/YkPS7Ipa2z