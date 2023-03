Steven Seagal: "Mai mult de jumătate dintre oamenii din America iubesc, de fapt Rusia, și îi iubesc pe ruși”

Coreea de Nord îl are pe Dennis Rodman. Rusia îl are pe Steven Seagal. Actorul din "Under Siege" a fost decorat cu medalia Ordinul Prieteniei după ce l-a susținut continuu pe președintele Vladimir Putin chiar și pe fondul invaziei din Ucraina.