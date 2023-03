Război în Ucraina. Rusia a lansat un atac cu 16 drone kamikaze de fabricație iraniană, într-o noapte

"Atacul a fost efectuat în două direcții - de pe coasta estică a Mării Azov și din regiunea rusă Briansk", a precizat forțele aeriene, citate de publicația The New Voice of Ukraine.

Apărarea aeriană ucraineană a reușit să doboare 11 drone de atac în regiunile centrale, vestice și estice, inclusiv toate dronele lansate spre Kiev.

Forțele aeriene nu au precizat ce s-a întâmplat cu celelalte cinci drone.

Ulterior, Maksim Kozitskii, șeful administrației militare din regiunea Lviv, a declarat că șase drone Shahed au ajuns în două regiuni din Lviv, a relatat postul de știri DailyLviv.com.

Kozitskii a declarat că trei dintre drone au fost doborâte de apărarea antiaeriană, în timp ce altele au lovit spații nerezidențiale din districtul Yavorivskii, lângă granița Ucrainei cu Polonia.

Guvernatorul a precizat că nu au existat victime în urma atacului.

Rusia lansează în mod regulat drone sinucigașe de fabricație iraniană asupra Ucrainei, pe timp de noapte. Dronele se deplasează lent și au un sunet distinctiv al motorului. Ele pot fi doborâte chiar și cu mitraliere pe timp de zi, dar sunt mai greu de reperat pe timp de noapte.

Rusia a început recent să lanseze dronele de la un sit din regiunea Briansk, la doar aproximativ 200 de kilometri de Kiev. Armata ucraineană spune că Rusia a făcut acest lucru pentru a scurta timpul de reacție al apărării aeriene ucrainene.

Cu toate acestea, niciuna dintre drone nu a reușit să păcălească apărarea antiaeriană a capitalei ucrainene, până acum.

De asemenea, apărarea aeriană a Kievului a reușit să doboare aproape toate rachetele de croazieră care se apropie, de când Ucraina a primit sisteme moderne de apărare aeriană de la aliații săi militari. Cu toate acestea, părți din rachetele doborâte au provocat morți și răniți în oraș în mai multe rânduri.

În plus, Ucraina nu are sisteme de apărare aeriană capabile să intercepteze rachete balistice, rachete supersonice și hipersonice, până la sosirea unei baterii de apărare antirachetă Patriot din SUA, care a fost deja promisă.

În ultimul atac masiv cu rachete al Rusiei asupra Ucrainei, șase rachete hipersonice rusești Kinzhal au lovit o centrală termică și electrică din districtul Holosivskii din oraș, fiind întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică a 15% din oraș și încălzirea a 40% din populația orașului.

