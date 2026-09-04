Deși nu a fost confirmat încă faptul că incidentul a fost provocat de un atac american, acesta este unul dintre cele mai grave incidente cu victime civile de la începutul războiului, în urmă cu șase luni, scrie Axios.

Cel mai grav incident cu victime civile s-a produs în prima zi a războiului, când un atac american a lovit o școală, provocând moartea a 150 de persoane, majoritatea copii.

Ancheta armatei americane privind acel incident urmează să fie finalizată în curând, potrivit unui oficial american.

Ce s-a întâmplat

Potrivit Semilunii Roșii Iraniene, cinci persoane au fost ucise și 67 au fost rănite în explozia care a lovit locuința în care avea loc nunta.

Oficialii iranieni au acuzat Statele Unite că au lovit clădirea și au ucis civili.

Miercuri, comandantul CENTCOM, amiralul Brad Cooper, a ordonat o anchetă internă privind atacul, potrivit oficialilor americani.

„Suntem la curent cu informațiile, care provin din presa de stat iraniană, și le analizăm. Armata SUA nu atacă niciodată în mod deliberat civili, spre deosebire de IRGC”, a declarat purtătorul de cuvânt al CENTCOM, căpitanul Tim Hawkins.

Ce spun oficialii americani

„Investigăm pentru că, evident, ne pasă”, a declarat joi vicepreședintele JD Vance, în timpul unei conferințe de presă la Casa Albă.

„Vrem să știm ce s-a întâmplat, iar dacă facem greșeli, aceasta este, din nou, o mare diferență între noi și Iran. Atunci când armata noastră face greșeli, învață din ele și încearcă să devină mai bună. Așa că investigăm foarte amănunțit acest incident”, a spus Vance.

Oficialii americani au declarat că atacul din zonă a vizat un turn de comunicații folosit atât pentru comunicații civile, cât și militare.