Deși nu a fost confirmat încă faptul că incidentul a fost provocat de un atac american, acesta este unul dintre cele mai grave incidente cu victime civile de la începutul războiului, în urmă cu șase luni, scrie Axios.
- Cel mai grav incident cu victime civile s-a produs în prima zi a războiului, când un atac american a lovit o școală, provocând moartea a 150 de persoane, majoritatea copii.
- Ancheta armatei americane privind acel incident urmează să fie finalizată în curând, potrivit unui oficial american.
Ce s-a întâmplat
Potrivit Semilunii Roșii Iraniene, cinci persoane au fost ucise și 67 au fost rănite în explozia care a lovit locuința în care avea loc nunta.
- Oficialii iranieni au acuzat Statele Unite că au lovit clădirea și au ucis civili.
- Miercuri, comandantul CENTCOM, amiralul Brad Cooper, a ordonat o anchetă internă privind atacul, potrivit oficialilor americani.
- „Suntem la curent cu informațiile, care provin din presa de stat iraniană, și le analizăm. Armata SUA nu atacă niciodată în mod deliberat civili, spre deosebire de IRGC”, a declarat purtătorul de cuvânt al CENTCOM, căpitanul Tim Hawkins.
Ce spun oficialii americani
„Investigăm pentru că, evident, ne pasă”, a declarat joi vicepreședintele JD Vance, în timpul unei conferințe de presă la Casa Albă.
„Vrem să știm ce s-a întâmplat, iar dacă facem greșeli, aceasta este, din nou, o mare diferență între noi și Iran. Atunci când armata noastră face greșeli, învață din ele și încearcă să devină mai bună. Așa că investigăm foarte amănunțit acest incident”, a spus Vance.
Oficialii americani au declarat că atacul din zonă a vizat un turn de comunicații folosit atât pentru comunicații civile, cât și militare.
- În cadrul investigației preliminare, CENTCOM analizează imaginile surprinse de dronele care au monitorizat zona în timpul atacului, precum și procedurile folosite pentru identificarea țintei, potrivit oficialilor americani.
- Un oficial american a declarat că, pe lângă verificarea posibilității ca muniții lansate de SUA să fi lovit nunta, ancheta va analiza și ipoteza potrivit căreia o muniție iraniană deviată de la traiectorie ar fi căzut în apropierea locuinței.