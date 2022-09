Armata rusă anunţă ”atacuri aeriene masive” pe toate fronturile. Peskov: Oameni din Harkov sunt torturați de ucraineni

”Forţele aeriene, balistice şi artileria ruse efectuează atacuri aeriene masive împotriva unităţilor forţelor armate ucrainene în toate zonele operaţionale”, anunţă în raportul zilnic Ministerul rus al Apărării.

Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy is calling on the West to speed up deliveries of weapons systems as Ukrainian troops move to consolidate control over a large swath of northeastern territory seized back from Russia https://t.co/nNTXvSgaUs pic.twitter.com/aF1ZBKYeL0