El ameninţă cu amenzi firmele care ignoră solicitările statului, relatează Reuters, citat de News.ro.

Polonia şi alte ţări occidentale au acuzat Rusia în repetate rânduri că răspândeşte dezinformare pentru a semăna diviziune şi a destabiliza societăţile lor. Moscova neagă aceste acuzaţii şi susţine că liderii occidentali exagerează în mod intenţionat ameninţarea reprezentată de Rusia în scopuri politice proprii.

Peste 65.000 de sesizări privind dezinformarea, dar platformele au intervenit în mai puțin de un sfert dintre cazuri

Datele furnizate de Institutul Naţional de Cercetare NASK din Polonia au arătat că platformele au luat măsuri în cazul a mai puţin de un sfert din cele peste 65.000 de sesizări privind conturi false şi dezinformare pe care le-a transmis în prima jumătate a anului 2026.

„Este în desfăşurare un război digital cu Rusia, iar în cadrul acestui război digital există un front al dezinformării. Pe acest front al dezinformării, există un aliat tăcut al boţilor ruşi şi al GRU-ului de la Kremlin: platformele de social media”, a declarat Gawkowski.

„Platformele sociale nu fac nimic în această privinţă”, a adăugat el într-o conferinţă de presă.

Datele NASK din Polonia au arătat că, dintre toate cazurile de dezinformare şi conturi false raportate, platformele de social media au şters 7% şi au moderat peste 17%.

„Datele indică nu doar un eşec, ci o acţiune deliberată a platformelor - care profită de dezinformare, o utilizează şi o tratează ca pe o sursă a veniturilor lor”, a acuzat Gawkowski.

El a adăugat că a adresat platformelor o solicitare de a înfiinţa echipe eficiente de moderare a conţinutului în limba poloneză, care să menţină o legătură directă, în timp real, cu entităţile relevante care raportează astfel de conţinut.

De asemenea, el a solicitat eliminarea a ceea ce a numit „proceduri de apel fictive”, eliminarea imediată a oricăror reţele de boţi identificate şi reducerea timpilor de răspuns pentru toate aceste sesizări.

„În plus, am precizat clar că orice solicitare a statului care rămâne nesatisfăcută de aceste platforme va declanşa proceduri de impunere a unor sancţiuni financiare asupra acestora”, a avertizat Gawkowski.

Discord, Google, Meta, X, Telegram şi TikTok nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii din partea Reuters.