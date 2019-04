Armata indiană a anunțat că a găsit urme ale lui Yeti. Reacțiile stârnite pe rețele sociale

Twitter

Vestea că alpiniști militari din India susțin că au descoperit în Nepal urme lăsate în zăpadă de misteriosul "om al zăpezilor" sau Yeti a declanșat un val de reacții ironice în spațiul virtual.

Militarii indieni au anunțat, la finalul unei misiuni în Nepal, că au descoperit nişte urme de paşi în zăpadă despre care cred că ar fi fost lăsate de misteriosul "om al zăpezilor" sau Yeti, conform unui comunicat dat presei marţi de Armata Indiană.

Într-un mesaj postat pe Twitter şi însoţit de fotografii, alpiniştii militari susţin că urmele de paşi, fotografiate în zăpadă în apropiere de o tabără de lângă Muntele Makalu la 9 aprilie, aveau 81 de centimetri lungime şi 38 de centimetri lăţime.

Considerat un mit de către majoritatea oamenilor de ştiinţă, Yeti face parte din folclorul nepalez şi se crede despre el că trăieşte la altitudini mari în Himalaya.

În mesajul de pe Twitter al Armatei Indiene se arată că, pentru prima oară, o expediţie de alpinişti a descoperit urmele de paşi ale bestiei mitice Yeti, scrie Agerpres.

Însă, descoperirea militarilor indieni nu a rămas fără reacții.

"Sunt dezamăgit să văd că Armata propagă ideea unui mit ca fiind realitate. Mă așteptam la mai mult de la voi, băieți", a scris un utilizator pe Twitter, potrivit BBC.

Seriously disappointing to see Army propagating such foolish myths into reality. Expected better from you guys — Harit (@theharit) 30 aprilie 2019

"Fie îmi scapă mie gluma, fie Armata indiană susține că a descoperit dovezi ale existenței unui personaj literar", a scris Ankit Panda.

Either I’m missing the joke, or the Indian Army is claiming that it’s found what it believes is evidence of a literal yeti. ????????‍♂️ https://t.co/dTai7OFTBu — Ankit Panda (@nktpnd) 29 aprilie 2019

La rândul său, Daniel C. Taylor, un cercetător care a explorat extensiv Valea Makalu-Barun şi care a scris o carte despre misterul lui Yeti, a sugerat că urmele fotografiate în zăpadă aparţin probabil unor urşi.

