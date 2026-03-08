Tabăra americano-israeliană a folosit rachete balistice cu lansare aeriană, o dronă copiată după modelul iranian Shahed-136 și succesoarea rachetei ATACMS, arată sursa citată de Agerpres.

„Vrabia Albastră", ucigașul lui Khamenei

Racheta israeliană Blue Sparrow („Vrabia Albastră") a fost folosită pentru uciderea ayatollahului Ali Khamenei în bombardamentul de lansare a ostilităților, pe 28 februarie. Forțele aeriene israeliene au bombardat complexul oficial din „inima Teheranului" cu circa 50 de avioane de luptă.

Dezvoltată de Rafael, Blue Sparrow are 6,5 metri lungime, 1.900 kg și este lansată de F-15. Urcă la 100 km altitudine înainte de a coborî cu mare putere. Face parte din familia Sparrow — alături de Black și Silver, concepută inițial ca ținte pentru testarea apărării antirachetă israeliene împotriva Scud-C/D irakiene. Raza de acțiune: circa 1.000 km, permițând lansare din zonă sigură.

LUCAS: „Shahed-ul american"

Drona kamikaze LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System), cu design identic Shahed-136, a fost descrisă de amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM, drept „indispensabilă". „La origine, este o dronă de concepție iraniană. Noi am pus mâna pe ea, am demontat-o, am copiat-o în SUA, am lipit pe ea un mic 'Made in America'", a explicat militarul.

Lansată în premieră în prima zi de război dintr-o țară din Golf, LUCAS atinge 140 km/h, are rază de 800+ km și costă doar ~35.000 dolari — tactică de producție în masă similară Iranului și Rusiei (Geran-2, variantă Shahed).

PrSM: botezul focului pentru succesoarea ATACMS

Racheta balistică tactică Precision Strike Missile (PrSM), lansată de sisteme Himars, a debutat în operațiuni în acest conflict. Față de ATACMS (300 km), PrSM depășește 400 km, cu potențial de extindere la 1.000 km. Lockheed Martin estimează producție anuală de circa 400 bucăți și a semnat cu Pentagonul în martie 2025 un contract de 5 miliarde dolari.