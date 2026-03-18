„Fragmente împrăștiate au căzut în diverse zone ale capitalei, evaluările inițiale indicând absența victimelor sau a pagubelor," a transmis ministerul.

Mai multe explozii puternice au fost auzite, iar unii dintre locuitorii orașului au primit alerte pe telefoane care îi avertizau cu privire la o amenințare aeriană ostilă. Apărarea antiaeriană saudită a neutralizat o „amenințare balistică" la Riad miercuri, a transmis anterior televiziunea de stat.

Regatul din Golf a fost ținta a sute de rachete și drone iraniene de când războiul americano-israelian împotriva Iranului a început luna trecută, autoritățile susținând că marea majoritate a acestora au fost interceptate.

Însă atacul de miercuri a fost prima dată când mulți dintre locuitorii orașului au auzit explozii sau au primit un avertisment.

Doi martori au declarat că au văzut ceea ce părea a fi interceptări de rachete la marginea vestică a orașului, în apropierea Cartierului Diplomatic care găzduiește misiunile străine.

Atacul a avut loc cu câteva ore înainte ca Arabia Saudită să găzduiască o reuniune consultativă a miniștrilor de externe din mai multe state arabe și islamice, pentru a discuta modalități de sprijinire a securității și stabilității regionale în contextul războiului cu Iranul. Există puține semne de dezescaladare la aproape trei săptămâni de la începutul războiului, care a cuprins regiunea și a provocat perturbări fără precedent în aprovizionarea globală cu energie.