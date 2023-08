Sunt aproape 100 de morți după incendiul din Hawaii, iar alte sute de oameni sunt de negăsit. Focul a topit mașinile

Focul a fost atât de puternic, încât a topit mașinile. În plus, până acum a fost cercetată doar o parte infimă din suprafața mistuită.

Aproape 100 de decese au fost confirmate. Cu un astfel de bilanț provizoriu care dă fiori, pârjolul din Lahaina a provocat mai multe victime decât oricare alt incendiu produs în Statele Unite în ultimul secol.

Josh Green, guvernatorul statului Hawaii: ”Acesta este cel mai mare dezastru natural cu care ne-am confruntat vreodată. Va fi nevoie de foarte mult timp pentru a ne reveni”.

Însă doar 3% din ruinele carbonizate ale orașului au fost cercetate până acum, așa că sunt temeri ca numărul morților va continua să crească. Sute de oameni sunt și acum dați dispăruți.

John Pelletier, șeful poliției din Maui: ”Rămășițele pe care le găsim sunt de la un incendiu care a topit metalul. Pentru a le putea identifica, trebuie să facem cât mai repede analize ADN”.

Acest bărbat nu știe nimic de ai lui - 9 la număr.

”- Am fost la multe din hotelurile din Lahaina, dar niciunul nu era acolo. Am fost la o secție de poliție, am sunat la Crucea Roșie, dar nimic. Zero rezultate.

- Te ajută autoritățile să îi găsești?

- Încă nu. Nu primim nicio informație și, sincer, n-am mai văzut un asemenea grad de incompetență aici".

”Am văzut un prieten mort, arăta ca un cărbune ars”

Iar mărturiile cutremurătoare continuă să apară. Acest adolescent s-a filmat când s-a aruncat în apele oceanului, încercând să scape din calea tăvălugului de foc.

”Din ambele părți vine foc, și din dreapta și din stânga. Fumul a început să devină alb, poate că focul începe să se stingă”.

Un bărbat a povestit că el și prietenii lui s-au urcat în mașini ca să scape din calea focului, dar au rămas blocați în trafic. El a fost singurul care s-a încumetat să coboare și să o ia la fugă.

”Am coborât din mașină și am fugit ca să-mi salvez viața, m-am aruncat în ocean. Erau doar câteva sute de metri până la ocean, dar ei au decis să rămână în mașină. Au murit împreună cu câinii lor. Trei prieteni de-ai mei și doi câini. Am văzut un prieten mort, arăta ca un cărbune ars, aproape ca la Pompei".

Pe insula Maui există 80 de sirene, testate lunar, menite să-i avertizeze pe oameni în caz de tsunami și alte dezastre naturale. Dar nu au sunat înainte ca flăcările să înghită orașul Lahaina.

”Nu am avut niciun fel de avertisment. Nu a sunat nicio sirenă, n-am primit nicio alertă pe telefon. Nimic”.

”Întregul oraș din Lahaina nu mai există... ”

Fleetwood Mick: ”Întregul oraș din Lahaina nu mai există...”.

Iată ce a mai rămas din cel mai renumit resturant din Lahaina. I-a aparținut unei legende a rockului, britanicul Mick Flettwood. Undeva printre resturile calcinate se află setul de tobe aurit al artistului și alte amintiri neprețuite.

Muzicianul s-a stabilit în Maui de 25 de ani, dar când infernul de foc s-a dezlănțuit în insula hawaiană Fleetwood era în vizită la familie, în Los Angeles. Casa sa, care este în afara orașului înghițit de flăcări, a scăpat, totuși, neatinsă.

Dar mulți localnici din Lahaina se tem că persoanele înstărite din afara comunității și dezvoltatorii imobiliari vor vedea imensa suprafață de teren pârjolită ca pe o găină cu ouă de aur. Artistul a ținut să denunțe un astfel de viitor pentru orașul distrus de foc.

Fleetwood Mick: ”Gândul că acest loc ar putea deveni o formă de teren de joacă pentru unii, fără nicio legătură cu demnitatea și istoria orașului, pentru mine, ar fi dezgustător”.

Originar din Hawaii, actorul Jason Momoa le-a cerut turiştilor să nu mai vină în Maui, în condițiile în care resursele critice au devenit extrem de limitate.





