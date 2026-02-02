Analiştii se aşteaptă ca Banca Centrală Europeană să menţină nemodificate ratele dobânzilor, pentru a cincea şedinţă consecutivă, la reuniunea de politică monetară de joi. Datele preliminare publicate luna trecută de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene (Eurostat) arată că rata anuală a inflaţiei în zona euro a scăzut în decembrie până la 1,9%, sub ţinta pe termen mediu de 2% vizată de BCE.



Dar recenta apreciere a euro complică situaţia şi ar putea alimenta dezbaterea privind momentul în care BCE ar trebui să înceapă reducerea dobânzilor. Rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operaţiunile principale de refinanţare şi rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală sunt la 2%, 2,15% şi, respectiv, 2,40%.



Felix Schmidt, economist la Berenberg, a declarat pentru AFP că "subiectul major de discuţie" la reuniunea de la Frankfurt "va fi evident aprecierea euro faţă de dolar, şi ce spun oficialii în legătură cu asta".

Euro câștigă teren în fața dolarului american

Dolarul se depreciază - iar euro se apreciază - de ceva timp, în special din cauza temerilor privind "administrarea haotică" de către preşedintele Donald Trump a celei mai mari economii mondiale, mai scrie AFP.



Dar, săptămâna trecută Donald Trump a respins preocupările legate de deprecierea dolarului, argumentând în schimb că moneda americană se descurcă "grozav".



Întrebat de un reporter dacă este îngrijorat de pierderile recente ale dolarului, Trump a răspuns: "Nu, cred că este grozav" şi a invocat afacerile pe care le fac Statele Unite, fără să ofere mai multe detalii.



Remarcile sale au atras o reacţie rapidă pe piaţă, euro trecând de 1,20 dolari. Evoluţiile provoacă îngrijorări la Frankfurt, un euro mai puternic face importurile mai ieftine, sporind potenţial presiunile descendente asupra inflaţiei, într-un moment în care deja oficialii sunt îngrijoraţi de evoluţia preţurilor de consum.

Vești bune pentru europeni după aprecierea monei unice

Deşi a subliniat că recenta apreciere a euro este "modestă", guvernatorul Băncii Centrale a Austriei, Martin Kocher, a avertizat că BCE ar putea lua în considerare reducerea dobânzilor, dacă euro continuă aprecierea.



Dar un euro mai puternic nu este doar o veste proastă, deoarece majorează puterea de cumpărare a gospodăriilor, acasă şi în vacanţele peste hotare.

De asemenea, aprecierea monedei unice indică sporirea interesului pentru Europa, într-un moment în care investitorii sunt îngrijoraţi de situaţia din Statele Unite, din cauza politicilor lui Trump, de la taxele vamale la atacurile la adresa independenţei Rezervei Federale a SUA (Fed).



Donald Trump l-a desemnat vineri pe Kevin Warsh pentru a conduce Fed, după încheierea mandatului lui Jerome Powell, în luna mai, într-un moment în care preşedintele SUA insistă pentru un control sporit asupra băncii centrale.



"Îl cunosc pe Kevin de mult timp şi nu am nicio îndoială că va rămâne în istorie ca unul dintre cei mari preşedinţi ai Rezervei Federale, poate chiar cel mai bun. Pe lângă toate celelalte, are un rol central şi nu vă va dezamăgi niciodată. Felicitări Kevin", a scris Trump pe reţeaua Truth Social.



Persoana desemnată de Trump are nevoie de confirmarea Senatului SUA.



Rezerva Federală americană a fost considerată mult timp o forţă stabilizatoare pe pieţele financiare globale, în mare parte datorită independenţei sale percepute faţă de politică. Eforturile tot mai intense ale lui Trump de a testa această independenţă, inclusiv decizia din ianuarie a Departamentului de Justiţie de a deschide o anchetă penală asupra lui Powell, au pregătit scena pentru un proces dificil de confirmare din partea Senatului pentru orice succesor.



Nominalizarea încheie un proces de luni de zile care deseori semăna cu o audiţie publică, în care Warsh, consilierul economic al Casei Albe, Kevin Hassett, şi alţi candidaţi de top - inclusiv guvernatorul în funcţie al Fed-ului, Christopher Waller, şi Rick Rieder, un analist de pe Wall Street - apăreau în mod regulat la televizor pentru a-şi prezenta realizările şi gândurile despre economie şi politica Fed.



Deşi Warsh nu este o persoană din apropierea Casei Albe, a fost totuşi un confident al preşedintelui şi un oaspete la vila sa din Florida şi, mai important, pare pregătit să promoveze multe dintre priorităţile lui Trump în calitate de preşedinte "din umbră" al Fed până când mandatul lui Powell se încheie la mijlocul lunii mai.



Avocat şi distins cercetător în economie la Institutul Hoover al Universităţii Stanford, Warsh a declarat că, în opinia sa, preşedintele are dreptate să preseze banca centrală pentru reduceri drastice ale dobânzilor şi a criticat Fed pentru subestimarea potenţialului de combatere a inflaţiei al creşterii productivităţii supraalimentate de inteligenţa artificială.

