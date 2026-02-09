În timp ce aplicațiile utilitare, de cumpărături și inteligență artificială conduc la numărul de instalări, aplicațiile de divertisment, cele bazate pe abonament și aplicațiile de dating generează cele mai mari venituri.

Clasamentele din 2025 ale celor mai descărcate aplicații din UE arată preferințele utilizatorilor, cu platforme de productivitate, cumpărături și social media care domină instalările din top 20, potrivit estimărilor AppFigures, furnizate Euronews Next.

Cele mai descărcate aplicații în UE

Cea mai descărcată aplicație din UE în 2025 a fost ChatGPT, cu puțin peste 64 de milioane de descărcări. Este lider detașat, urmată de Temu, cu aproape 44 de milioane.

După primele două aplicații, numărul descărcărilor scade la aproximativ 27 de milioane. De acolo, clasamentele sunt foarte apropiate, fără diferențe majore până la locul 20, unde Snapchat înregistrează puțin peste 16 milioane de descărcări.

Threads (27,3 milioane), TikTok (26,8 milioane), CapCut (25,5 milioane) și Google Gemini (25,2 milioane) au înregistrat fiecare peste 25 de milioane de descărcări.

WhatsApp Messenger (24,4 milioane), Revolut (23,9 milioane), Vinted (23,3 milioane) și Lidl Plus (22,9 milioane) completează top 10.

Duolingo, SHEIN, Instagram și Telegram au depășit, de asemenea, 21 de milioane de descărcări.

Klarna, Uber, Microsoft Teams, Canva, Pinterest și Snapchat apar și ele în top 20, cu descărcări cuprinse între 16,4 milioane și 17,9 milioane.

Cumpărături și fotografie

Aplicațiile de cumpărături reprezintă cel mai mare grup din top 20 după descărcări. Temu, SHEIN, Vinted, Lidl Plus și Klarna sunt toate prezente în clasament. Categoria foto și video este, de asemenea, importantă. Prezența sa puternică reflectă importanța tot mai mare a creării de conținut, editării și comunicării vizuale, în special pentru rețelele sociale și micile afaceri.

Estimările AppFigures pentru 2025 indică o diferență tot mai mare între popularitate și profitabilitate pe piața europeană a aplicațiilor. În timp ce aplicațiile gratuite de productivitate și cumpărături domină descărcările, platformele de divertisment și cele bazate pe abonamente sunt adevăratele motoare de venituri.

TikTok este aplicația cu cele mai mari încasări din UE, generând peste 740 de milioane de euro venit estimat, deși se află doar pe locul patru ca număr de descărcări. ChatGPT urmează pe locul doi în clasamentul veniturilor (448 de milioane de euro), demonstrând că abonamentele AI reușesc să transforme utilizatorii în clienți plătitori la scară largă.

Tinder (429 de milioane de euro) ocupă locul trei, demonstrând forța continuă a aplicațiilor de dating în monetizare, chiar dacă nu apar în top 20 al celor mai descărcate aplicații.