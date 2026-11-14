Potrivit agenţiei Interfax-Ucraina, preluate de către dpa, liderul de la Kiev a fost categoric în privinţa acestei posibilităţi: „Dacă preşedintele rus Vladimir Putin presupune că va fi instituită neutralitatea Ucrainei, acest lucru nu se va întâmpla”. Zelenski a respins, de asemenea, orice idee de modificare a Constituţiei, un demers care ar fi fost obligatoriu pentru a institui un astfel de statut, transmite Agerpres.

În acelaşi context, preşedintele ucrainean a subliniat vulnerabilitatea actuală a ţării sale, menţionând că, întrucât Ucraina nu este membră a NATO, ea nu beneficiază de garanţii de securitate pe termen lung.

Volodimir Zelenski a declarat vineri că Statele Unite au propus Ucrainei să cedeze teritorii în schimbul aderării la NATO. În paralel, Kievul negociază garanţii de securitate „specifice” din partea Occidentului, iar liderul ucrainean a precizat că va cere aprobarea populaţiei în cazul în care se va ajunge la un acord, relatează AFP, citată de News.ro.

Preşedintele ucrainean a avut o discuţie cu jurnaliştii vineri, dar declaraţiile sale au fost supuse unui embargo până sâmbătă dimineaţă şi încep treptat să fie difuzate.

„Americanii au ridicat o întrebare: «Şi dacă Ucraina ar adera la NATO? S-ar retrage Ucraina din Donbas?» A fost prima dată când s-a pus această problemă”, a declarat Zelenski.

El a adăugat că Kievul discută despre „garanţii de securitate specifice din partea NATO şi a UE”. Dacă ţările occidentale le vor confirma, „atunci voi întreba societatea ucraineană ce părere are: acceptăm sau nu? Nu am dreptul să iau această decizie singur”, a declarat el.