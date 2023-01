Anul chinezesc al Iepurelui, întâmpinat cu artificii și spectacole fastuoase

Azi-noapte am intrat în anul chinezesc al Iepurelui. Urmează o perioadă în care lucrurile vor merge mai ușor, vom avea timp să respirăm, să medităm și ne facem introspecția, cred asiaticii.

În orașele chineze, dar și în multe altele din întreaga lume, momentul a fost sărbătorit cu parade și ceremonii religioase.

În toată lumea, Noul An chinezesc a fost întâmpinat azi-noapte cu artificii și spectacole fastuoase, mai ales că poate fi sarbatorit, in sfarsit, fără restricțiile impuse de pandemia de COVID.

În Beijing a avut loc cel mai important eveniment: Gala Festivalului de Primăvară, un spectacol televizat, cu mii de artiști și figuranți care s-au întrecut în coregrafii ieșite din comun.

Și la Hong Kong, localnicii au așteptat cu sufletul la gură trecerea în Noul An.

Mulți dintre ei au participat la ceremoniile din temple. A fost pentru prima oară în ultimii doi ani când slujbele s-au ținut cu public.

Freddie Ho, localnic: „Anul trecut, am urmărit pe internet ceremonia amplasării bețișoarelor parfumate la templu. Mă bucur că pot fi în persoană aici, în acest an. Vremea e plăcută, nu e prea frig. Sper să așez primul bețișor și o să mă rog ca Noul An să ne aducă pace în lume, o economie prosperă în Hong Kong, iar pandemia să stea departe de noi, ca să putem duce o viață normală. Cred că asta își dorește toată lumea.”

Autoritățile locale au relaxat multe restricții încă de acum câteva săptămâni, așa că localnicii au venit în număr mare ca să-și pună dorințe odată cu intrarea în Anul Chinezesc al iepurelui.

Winnie Yeung, localnic: „Sper ca economia din Hong Kong să-și revină și sper că toți își vor păstra locurile de muncă. Multă sănătate tuturor, să ținem pandemia sub control și să nu mai fie atât de multe persoane infectate.”

Anul care a trecut a fost al Tigrului, considerat un simbol al acțiunii și, uneori, al deciziilor luate impulsiv. Pe de altă parte, specialiștii spun că semnul zodiacal al iepurelui va aduce o perioadă mai liniștită, care ne va ajuta să ne odihnim și ne va îndemna la introspecție.

