Anthony Hopkins nu a mai băut alcool de 45 de ani. Mesajul legendarului actor

Anthony Hopkins nu a mai băut alcool de 45 de ani. Legendarul actor a marcat momentul printr-un mesaj video.

Hopkins, ajuns la vârsta de 83 de ani, spune că viciul l-a adus pe marginea prăpastiei şi i-a îndemnat pe cei care se luptă cu dependența de alcool să reziste tentațiilor.

Sir Anthony Hopkins: "Vine un nou an, a fost unul greu, plin de durere și tristețe, pentru mulți, mulți oameni. În această zi, în urmă cu 45 de ani, am primit un semn care m-a trezit la realitate. Mă îndreptam spre un dezastru, am băut până aproape m-am omorât. Am primit un mesaj care spunea: "Vrei să traiești sau să mori?". Și am spus că vreau să trăiesc. Brusc m-am simţit uşurat, iar viața mea a fost uimitoare. Am avut zile grele și uneori m-am îndoit, dar una peste alta, vă zic să rezistați! Voi, cei tineri, rezistați! Nu renunțați! Continuați să luptați, fiți îndrăzneți și forțe mărețe vă vor veni în ajutor. Asta m-a ajutat pe mine în viață. Cam atât vreau să vă spun. La mulți ani! Acesta va fi cel mai bun an!”.