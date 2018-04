Anthony Hopkins și-a speriat fanii cu un clip neobişnuit. ”O să am coșmaruri”

Actorul laureat al unui premiu Oscar în vârstă de 80 de ani a postat scurta înregistrare pe Twitter cu comentariul: "Asta se întâmplă când munceşti tot timpul şi nu te joci deloc... "

În înregistrare, actorul îmbrăcat în negru se mişcă înainte şi înapoi cu un zâmbet dement pe faţă, în timp ce pe fundal se aude muzica.

Fanii au opinat că respectivul clip a fost "ciudat", iar unii au spus că este "cel mai înspăimântător rol de până acum" al actorului. Alţii au spus că înregistrarea este ilară.

"Sunt oarecum speriat, dar şi fermecat. Nu ştiu ce altceva să spun", a postat o persoană.

"Cu tot respectul Sir Anthony, este cel mai ciudat lucru pe care l-am văzut astăzi", afirmă un alt fan.

This is what happens when you’re all work and no play... pic.twitter.com/2KvkJ2baw6