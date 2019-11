Animalul misterios conservat perfect de 18.000 de ani în gheața siberiană. Ce specie ar fi

În urma testelor ADN, cercetătorii nu au reușit să stabilească dacă este vorba despre un pui de câine sau lup și susțin că acest lucru ar ptuea demonstra legătura între cele două specii, potrivit CNN.

"În mod normal este ușor să faci diferența între cele două specii. Avem foarte multe date și în mod normal ar trebui să fie suficiente pentru a spune dacă este vorba despre un câine sau lup. Faptul că nu putem stabili specia poate sugera că face parte dintr-o populație din care provin atât câinii cât și lupii", a explicat paleontologul David Stanton.

Here is another amazing find from the Belaya Gora site!

Radiocarbon dating says it 18,000 years old.

Question: is it a #wolf cub, or possibly the oldest #dog ever found?

We are hoping to answer this by sequencing it's genome (it has 43% endogenous DNA).

But what do you think? pic.twitter.com/MTZ918GFBf