Un submarin britanic dispărut misterios, descoperit după 77 de ani. Ce avea la bord

HMS Urge, care făcea parte din Flotila a 10-a, a părăsit insula mediteraneană Malta în 27 aprilie 1942, dar nu a ajuns niciodată la destinaţie, în portul egiptean Alexandria.

Până la descoperirea sa în această vară, nu se ştia când şi locul unde a dispărut.

Potrivit cercetătorilor care au localizat-o, nava a fost scufundată de o mină din largul coastelor. Acum, se află pe fundul mării, la aproximativ 120 de metri adâncime.

Căutările submarinului au început în 2017, când Francis Dickinson, nepotul comndantului de pe Urge, a contactat Universitatea din Malta (UM) pentru a se interesa de cartografierea fundului mării.

A team led by Prof Timmy Gambin of @uchumalta

appears to have located the #shipwreck of #WW2 @RoyalNavy submarine HMS Urge, lost with all hands 27/04/1942, off Malta #archaeology https://t.co/AHtqjYNAWp