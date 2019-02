Trump consideră "hărţuire" anchetele asupra legăturilor sale cu Rusia

"Niciun alt om politic nu a fost nevoit să treacă prin asta. Asta se cheamă hărţuire prezidenţială. Şi este regretabil. Face cu adevărat rău ţării noastre", a declarat Donald Trump la Casa Albă.

El a spus despre Adam Schiff, preşedintele Comisiei pentru serviciile de informaţii a Camerei Reprezentanţilor care efectuează o anchetă tot mai extinsă, că este un "politicard care încearcă să îşi facă un nume".

President Trump on Rep. Adam Schiff: "He's just a political hack who's trying to build a name for himself and I think that's fine because that's what they do." https://t.co/Gd5GGkapmr pic.twitter.com/n130oSSfM2