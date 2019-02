Trump, dat exemplu negativ acasă la Alec Baldwin. Ce îl întreabă copiii lui

Donald Trump este exemplul negativ acasă la Alec Baldwin. Actorul care îl imită pe preşedintele american în show-ul satiric Saturday Night Live are patru copii sub vârsta de şase ani.

Invitat la TheEllenShow, el a continuat să nege că a pocnit un şofer care îi furase locul de parcare.

De doi ani încoace, Alec Baldwin lucrează cu normă întreagă la emisiunea Saturday Night Live, imitându-l pe Donald Trump. Mărturiseşte că asta îl cam strică weekendurile cu familia. Baldwin are patru copiii sub şase ani cu actuala soţie, Hilaria.

Baldwin e departe de a fi un fan al lui Trump. Dimpotrivă, mărturiseşte că acasă la el Trump e exemplul negativ în toate.

"De câte ori îi înveţi că nu trebuie să facă ceva, asociază imediat chestia aia oribilă cu Trump. Aşa că... Fiul meu se uită la mine şi zice: "Trump se scobeşte în nas, tată?" Şi eu zic: "Da, se scobeşte." Şi e foarte urât."

De altfel, Baldwin a glumit şi pe seama incidentului din noiembrie anul trecut, când s-a spus că ar fi pocnit pe cineva care încerca să-i fure locul de parcare.

"Ştiu că a existat un incident în New York...

Am pocnit o măicuţă.

Ai pocnit o măicuţă, aşa.

Am tras-o afară din maşină."

Actorul susţine în continuare că n-a pocnit pe nimeni, dar a acceptat să meargă la un curs de stăpânire a furiei şi să plătească o amendă de 120 de dolari.

"Dacă m-am certat cu tipul? Da! Am crezut că dă peste soţia mea încercând să-mi ia locul de parcare. Dar acum suntem cei mai buni prieteni.

Ba nu sunteţi!”

