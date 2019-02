Trump a anunțat când se întâlnește cu Kim Jong Un: ”Continuăm efortul istoric pentru pace”

Trump a spus că vor continua negocierile privind dezarmarea nucleară a Coreii de Nord, relatează AFP şi dpa.

"În cadrul diplomaţiei noastre îndrăzneţe, ne continuăm efortul istoric pentru pace în Peninsula Coreeană", a declarat el în faţa Congresului, oficializând data şi locul celei de-a doua întâlniri, după summitul istoric dintre cei doi lideri, la 12 iunie, în Singapore.

US President Donald Trump announces a second summit with North Korean leader Kim Jong-un in Vietnam in late February#SOTU https://t.co/zFC2dSynzQ pic.twitter.com/I8lMxYWIoW