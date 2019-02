Trump avertizează China că nu va mai putea să fure "locurile de muncă şi bogăţia americanilor"

Trump a cerut "schimbări structurale" din partea Beijingului pentru a pune capăt practicilor sale comerciale "neloiale", relatează AFP.

"Am mult respect pentru preşedintele Xi şi lucrăm la un nou acord comercial cu China, dar trebuie să includă schimbări structurale reale pentru a pune capăt practicilor comerciale neloiale, a reduce deficitul nostru cronic şi a proteja locurile de muncă americane", a afirmat preşedintele Statelor Unite, care a declanşat un adevărat război comercial împotriva Chinei pentru a o aduce la masa negocierilor.

In his #SOTU speech, Trump claimed “our Treasury is receiving billions of dollars a month from [tariffs on China]."

That's misleading. The tariffs he’s referring to aren't paid for by China. Most economists say the extra money is paid for by US companies importing Chinese goods. pic.twitter.com/z1ZpfnS0ux